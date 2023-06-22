Мы все совершаем ошибки, – Алексей Суровцев рассказал, как решился признаться в любви экс-жене

Актер и волонтер Алексей Суровцев вторично позвал замуж бывшую жену Ксению. Он рассказал, как пара решила во второй раз сойтись и жениться.

Украинский актер Алексей Суровцев 16 июня открыл ветклинику и убежище. На торжественном событии он сделал предложение в любви Ксении, с которой два года назад расстался.

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Алексей Суровцев о том, как вторично решил жениться

Актер рассказал, что инициатором первого брака с Ксенией была она сама. Поэтому Суровцев решил романтично признаться во второй раз. Сейчас он видит Ксюшу человеком, с которым готов провести старость.

"Мы все совершаем ошибки в жизни. И самое главное, чему мы должны научиться – делать правильные выводы для себя. Я сделал эти выводы и сейчас вспоминаю брак с Ксюшей, как мы тогда решились. Мы просто ехали где-то, я за рулем, а она рядом… И она сказала, а не я: "А почему бы нам не жениться?". Это максимально не романтично, не по-мужски".

И потом, конечно, в каком-то разговоре она сказала, что ей хотелось бы, чтобы ей сделали предложение. Это человек, с которым я хочу прожить всю жизнь, и я решил сделать предложение. Сделать предложение публично, торжественно.

Интервью с Алексеем Суровцевым: смотрите видео онлайн

Как Алексей Суровцев сошелся с экс-женой

Алексей Суровцев напомнил, что был на связи с бывшей женой даже в отношениях с Анной Скворцовой. Их возвращение друг к другу было органично.

"Мы никогда не теряли друг друга. У нас был отпуск. Мы погуляли. Кто-то больше, кто-то меньше – неважно. Мы дали себе такой отпуск от отношений для того, чтобы понять, что самое важное в жизни. Он был проездом в Киеве, мы встретились на кофе и я понял, что вот он, тот человек, с которым я хочу встретить старость. Наверное, это и не давало мне погрузиться в те отношения, которые у меня были с Анной. Я не отпускал Ксюшу с головы".

, Алексей и Ксения Суровцевы состояли в браке около 12 лет, а 2 года назад развелись. После этого актер закрутил роман с Анной, но их отношения завершились еще до полномасштабного вторжения. Уже во время войны Алексей и Ксения снова сошлись. Сейчас пара даже готова к детям.