Дурнев эмоционально отреагировал на российский самолет в Тбилиси: "Грузины, что происходит"

В Грузии 19 мая приземлился первый за четыре года самолет из России. Он прибыл в Тбилиси из Москвы. Грузины вышли на акцию протеста, но к ним все равно эмоционально обратился Алексей Дурнев.

Украинский ютубер Алексей Дурнев отреагировал на первый за 4 года рейс из Москвы в Грузию. Он не понимает, как власти разрешили российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы и принимать оккупантов в качестве туристов.

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Реакция Алексея Дурнева на рейс из Москвы в Грузию

Я не понимаю, как это может быть. Россия дважды нападала на Грузию, аннексировала территорию. У меня прям есть знакомые, которые были там во время военных действий 2008 года. Как они (россияне, – 24 Канал) в 50 километрах остановились от Тбилиси, и угрожали. Помните тот момент, когда Саакашвили свой галстук там ел, так волновался. И вот теперь, грузины, я не понимаю, что происходит. Почему-то позволяют россиянам летать к себе, принимают их,

– высказался Алексей Дурнев.

Здесь следует подчеркнуть, что грузинский народ должным образом встретил российских туристов-оккупантов – собрался на митинг возле аэропорта, скандировал "Российский воздушный корабль, иди на х*й" и пел гимн Грузии.