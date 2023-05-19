Дурнев эмоционально отреагировал на российский самолет в Тбилиси: "Грузины, что происходит"
Источник:Алексей Дурнев
В Грузии 19 мая приземлился первый за четыре года самолет из России. Он прибыл в Тбилиси из Москвы. Грузины вышли на акцию протеста, но к ним все равно эмоционально обратился Алексей Дурнев.
Украинский ютубер Алексей Дурнев отреагировал на первый за 4 года рейс из Москвы в Грузию. Он не понимает, как власти разрешили российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы и принимать оккупантов в качестве туристов.
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Реакция Алексея Дурнева на рейс из Москвы в Грузию
Я не понимаю, как это может быть. Россия дважды нападала на Грузию, аннексировала территорию. У меня прям есть знакомые, которые были там во время военных действий 2008 года. Как они (россияне, – 24 Канал) в 50 километрах остановились от Тбилиси, и угрожали. Помните тот момент, когда Саакашвили свой галстук там ел, так волновался. И вот теперь, грузины, я не понимаю, что происходит. Почему-то позволяют россиянам летать к себе, принимают их,
– высказался Алексей Дурнев.
Здесь следует подчеркнуть, что грузинский народ должным образом встретил российских туристов-оккупантов – собрался на митинг возле аэропорта, скандировал "Российский воздушный корабль, иди на х*й" и пел гимн Грузии.
- Важно, что 10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией.
- 15 мая страна выдала первое разрешение российской авиакомпании Azimuth Airlines на прямые авиарейсы. После этого грузины вышли на протесты, а власть начала оправдываться, что якобы делает это "ради мира, единства и мировой консолидации для нового и справедливого порядка".
- Кстати говоря, в Украине отреагировали на возобновление рейсов между Грузией и Россией. Андрей Ермак, руководитель ОП, написал, что история всегда будет помнить тех, кто делал вид, что не замечает зверств, геноцида и нацизма. В то же время, он отметил, что грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной.