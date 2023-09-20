Единственная настоящая причина, – Арестович ответил, почему расстался с первой и второй женой

Алексей Арестович дважды разводился – его первые браки не сложились. Он впервые рассказал, что стало причиной и как к этому причастны дети.

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что есть "единственная настоящая причина разводов", которая действует для всех. Эта причина помешала двум бракам Арестовича.

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Почему браки Арестовича распались

У меня есть теория, которая заключается в том, что люди расстаются, когда начинают жить разным будущим. Это единственная истинная причина разводов. Есть стартовые причины: супружеская измена, либо финансы, либо скандалы. Но на самом деле – это разные миры,

– считает экс-советчик.

По мнению Арестовича, разное будущее проявляется больше всего в воспитании детей. Ведь дети являются будущим, которым живут родители. У него с бывшими женами тоже возникали разногласия по воспитанию потомков.

"Я их вообще не воспитываю. Я им позволяю все практически. Ребенок сам способен остановиться. Мои дети были очень ласки до пяти лет где-то, они имели все, что угодно, все желания исполнялись. И в шесть-семь лет они прекращали этим интересоваться", – сказал Арестович.

Алексей решал разводиться еще тогда, когда испытывал чувства к своим женам. Но понимал, что общего будущего нет.

Я просто понимал, что не стоит жить вместе, потому что мы разрушаем друг друга, и это влияет на ребенка. Я расстался, когда у меня были чувства этих женщин. Я просто понимал, что дальше не надо, будет хуже,

– высказался Арестович.

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