Единственная настоящая причина, – Арестович ответил, почему расстался с первой и второй женой
Источник:"Розлючена"
Алексей Арестович дважды разводился – его первые браки не сложились. Он впервые рассказал, что стало причиной и как к этому причастны дети.
Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что есть "единственная настоящая причина разводов", которая действует для всех. Эта причина помешала двум бракам Арестовича.
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Почему браки Арестовича распались
У меня есть теория, которая заключается в том, что люди расстаются, когда начинают жить разным будущим. Это единственная истинная причина разводов. Есть стартовые причины: супружеская измена, либо финансы, либо скандалы. Но на самом деле – это разные миры,
– считает экс-советчик.
По мнению Арестовича, разное будущее проявляется больше всего в воспитании детей. Ведь дети являются будущим, которым живут родители. У него с бывшими женами тоже возникали разногласия по воспитанию потомков.
"Я их вообще не воспитываю. Я им позволяю все практически. Ребенок сам способен остановиться. Мои дети были очень ласки до пяти лет где-то, они имели все, что угодно, все желания исполнялись. И в шесть-семь лет они прекращали этим интересоваться", – сказал Арестович.
Алексей решал разводиться еще тогда, когда испытывал чувства к своим женам. Но понимал, что общего будущего нет.
Я просто понимал, что не стоит жить вместе, потому что мы разрушаем друг друга, и это влияет на ребенка. Я расстался, когда у меня были чувства этих женщин. Я просто понимал, что дальше не надо, будет хуже,
– высказался Арестович.
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Личная жизнь Арестовича
- Алексей Арестович не называет имена своих двух первых жен. Сейчас он женат в третий раз.
- Алексей познакомился с третьей супругой Анастасией в 2014 году на его авторских курсах. В браке у пары родился сын Александр.
- От предыдущих браков экс-советчик воспитывает дочерей Аэлиту и Веронику.