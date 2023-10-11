Александра Шульгина из "Холостяка" во второй раз стала мамой: первое фото из роддома

Участница "Холостяка" Александра Шульгина во второй раз стала мамой. Звезда родила девочку. Блоггерша показала трепетное фото из роддома.

На фото Шульгина держала новорожденную девочку на руках. Оказывается, блоггерша родила дочь еще 9 октября.

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Александра планировала, что роды будут 10 октября, но дочь решила появиться на свет днем раньше. По ее словам, вес малышки – 4,2 килограмма. Имя дочери Шульгина пока держит в секрете.

Блогерша написала, что ее вторая дочь – это воплощение настоящей любви, которую она испытывала на протяжении всех 9 месяцев.



Александра Шульгина стала мамой / Фото с ее инстаграммы

По словам блоггерши, она уже дома с малышами. Интересно, что она не хочет долго кормить дочь грудью, потому что это не доставляет ей удовольствия.

Кстати, муж Александры тоже присутствовал на родах. Он поддерживал ее и даже перерезал пуповину.



Муж Александры Шульгиной с дочерью / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что Шульгина рожала в США. Роды принимал врач, у которого рожала певица Рианна. А ее палата имеет роскошный вид на голливудские холмы.

Где живет Александр Шульгин