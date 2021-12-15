Александра Кучеренко ошеломила изысканным образом: фото в красном костюме

Журналистка Александра Кучеренко в очередной раз очаровала роскошным образом. Девушка позировала на камеру в классическом костюме красного цвета, который ей весьма идет.

Жена тревел-ведущего Дмитрия Комарова всегда выглядит безупречно. Она знает грань между стилем и безвкусицей, постоянно демонстрирует это.

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Стильный look Александры Кучеренко

На днях журналистка позировала на камеру в элегантном костюме насыщенного красного цвета, состоявшем из удлиненного пиджака и обтягивающих брюк. Под пиджак надела коричневый гольф, который добавил образу уюта.

Длинные роскошные волосы Кучеренко уложила естественно и забрала на бок. На лице она сделала легкий макияж со светлыми коричневыми тенями на веках и помадой на губах. Среди аксессуаров женственный образ довершили лаконичные серьги и кольца.



Александра Кучеренко в красном костюме / Фото из инстаграма Александры