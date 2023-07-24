Муж Анны Тринчер кардинально изменил имидж: как реагируют фаны на новую стрижку
Источник:Александр Волошин
Блогер Александр Волошин отважился на смену имиджу. Он сменил прическу с белой длинной челки до экстракороткой стрижки.
Муж певицы Анны Тринчер и блогер Александр Волошин решил сменить имидж. Он показался поклонникам с новой прической.
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Александр Волошин сменил прическу
Раньше у Александра Волошина была стрижка в стиле укроп – выбритые волосы по бокам и длинные хохолки, окрашенные в белый цвет. Теперь блогер решил состричь челку – и сделал это собственноручно.
Александр Волошин показался фанам с новой стрижкой – ультракороткими волосами.
Александр Волошин сменил имидж: видео
Как отреагировали на новую прическу
Звездная жена не слишком положительно отреагировала на новую прическу мужа, но восприняла ее как завершение непростого периода в их жизни.
"Люблю сильно. Буду скучать по предыдущей прической, но пусть это будет завершением такого сложного периода, который мы переживаем", – поделилась Анна Тринчер.
В сети новый имидж инфлюэнсера восприняли с похвалой и комплиментами в его сторону. Почти всем понравилось: эта прическа, по мнению фанатов, добавила Александру брутальности:
- "Тебе хорошо", – похвалила Наталья Денисенко;
- "С братом теперь одно лицо";
- "Так тебе за***сь", – добавил блогер Богдан Буше;
- "Я думала что там ужас. Но круто смотрится";
- "Ну и молодец";
- "Такой брутальный сразу. Классно".
Напомним, недавно Анна Тринчер и Александр Волошин сообщили о переезде. Они съехали из квартиры и переселились в большой двухэтажный дом за городом. Пара не поделилась, купили ли они квартиру или арендуют его.
Певица назвала этот шаг новым этапом в жизни супругов. "Я ходила очарованная и мечтала о том, как я буду бегать по территории, заниматься йогой в своем дворике, буду приглашать друзей на шашлыки".