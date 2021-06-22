Кто такой Александр Волошин: биография скандального украинского блогера

Совсем недавно по сети прогремел скандал с участием известного тикток и инстаграм блогера Александра Волошина. Парень вручил своей подписчице айфон, однако затем потребовал подарок назад и хотел отобрать телефон у девочки. Что известно о биографии Александра Волошина в нашем материале.

Украинский блогер Александр Волошин имеет довольно большую аудиторию – в инстаграме на парня подписаны 1,4 млн читателей, а в тиктоке около 1,2 млн подписчиков. Однако, сейчас все аккаунты Волошина заблокированы из-за инцидента с подарком.

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Биография блогера Александра Волошина

О жизни Александра Волошина известно немного. Парень родом из столицы и активно развивает свои странички в социальных сетях. Там он рассказывает о своих буднях, личной жизни и иногда хвастается дорогой одеждой.

Александр Волошин: биография блогера / Фото Womanmagazine

Блогер увлекается музыкой и уже успел выпустить трек с названием "На синем Рогсһе". В одном из интервью Александр рассказывал, что он мечтает стать самым известным человеком СНГ и хочет собрать целый стадион "Олимпийский".



Александр Волошин: биография

Также, в 2020 году Волошин жил в тикток-доме, где они вместе с другими известными блогерами снимали разнообразные ролики для этой социальной сети.

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Личная жизнь Александра Волошина

Известно, что парень встречается с блогером и певицей Анной Тринчер. Девушка уже успела отреагировать на поступок Волошина и сообщила, что после инцидента с айфоном подписчики начали хейтить и ее.



Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото из инстаграма

Однако, певица добавила, что уверенна, что эта неприятная ситуация – розыгрыш и она в любом случае будет на стороне любимого.