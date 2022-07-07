Невозможно молчать, – Александр Стоянов об организаторах из Америки, которые не хотят платить деньги

Муж Екатерины Кухарь Александр Стоянов пожаловался на организаторов его выступления. Они не выполнили финансовые обязательства.

Танцовщики Екатерина Кухарь и Александр Стоянов с первых дней войны остаются за границей, где выступают на благотворительных концертах и рассказывают миру о войне. Но и у этой "линии фронта" есть свои подводные камни, о чем рассказал муж Кухарь.

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Александр Стоянов пожаловался на невыплату средств

Недавно супруги выступали в Латинской Америке. Он пожаловался на организатора, не выполнившего финансовые обязанности. Поэтому паре пришлось самостоятельно покупать билеты на рейсы для команды.

Мы благодарны Латинской Америке за теплый прием и открытые сердца народа до нашей боли. Но не обошлось без некоторых нюансов… Я редко рассказываю о наших "приключениях", но в некоторых случаях невозможно молчать,

– признался Александр Стоянов.



Александр Стоянов о труде на культурном фронте / Фото с инстаграм-сториз

"Пятый месяц работы на фронте искусства. И последние дни были особенно непростыми… Четвертые сутки ночной передислокации и перелетов. Задержка и перенос или отмена рейсов. Ожидание в аэропорту между рейсами до 12 часов. С самолета на сцену… Потеря декораций и костюмов авиакомпаниями… Нежелание некоторых организаторов выполнять финансовые обязательства, и, как результат, покупка билетов за собственные средства и обещания организатора Латинской Америки: "Я вам когда-нибудь верну"".



Александр Стоянов о труде на культурном фронте / Фото с инстаграм-сториз

Александр Стоянов добавил, что, сравнивая свою жизнь с жизнью бойцов Вооруженных Сил, кажется, что не имеешь права уставать.

"Иногда кажется, что здесь жизнь безоблачна. Но ты не можешь "уставать", ведь дома ребята спят в земельных окопах и ведут тяжелые бои. И ты не имеешь на это права, но все же есть переживания за целую труппу, отдающую все, что может. Но мы будем бороться дальше, сначала пока можем, а потом – сколько потребуется. Потому что этого стремится наша страна", – подытожил танцовщик.



Александр Стоянов о труде на культурном фронте / Фото с инстаграм-сториз