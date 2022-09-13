На фронте погиб солист балета Национальной оперы Украины Александр Шаповал

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар сообщила, что на фронте погиб ее коллега – солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал. Екатерина неоднократно выходила вместе с ним на сцену, потеря друга для нее очень болезненна.

Артист был непосредственным участником боевых действий, вместе с другими защитниками изгонял оккупантов из наших земель.

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На фронте погиб Александр Шаповал

Артист погиб в понедельник, 12 сентября, под Майорском Донецкой области. Александр стал одним из героев, которые мужественно защищали родную страну и отдали за нее жизнь.

Сердце отказывается в это верить. Сегодня враг унес жизни Шаповала Александра Николаевича. Заслуженный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью. Потому что он один из немногих, кто жил сценой. А теперь его танец стал вечным. Больно. Трудно. Вечная и светлая память, Саша. Навсегда в сердце, памяти, душе,

– написала Кухар под фото с артистом.

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Реакция Александра Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко уже отреагировал на смерть заслуженного артиста Украины.

Времена, когда артисты стоят в скамье ВСУ и вместо театрального реквизита берут в руки гранатометы. Времена, когда мы теряем лучших,

– с грустью написал Ткаченко.