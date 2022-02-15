Александр Пономарев поздравил сына с 15-летием: редкое фото

Украинский исполнитель Александр Пономарев в сети распространил очень редкое фото, на котором запечатлен вместе с 15-летним сыном Сашей.

Дети Александра Пономарева редко появляются на публике. Но артист сделал исключение и распространил в сети трогательную фотографию с потомком.

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Фото Пономарева с сыном

Артист опубликовал в своем инстаграме фото, на котором запечатлен с сыном Сашей. Во вторник, 15 февраля, ему исполнилось 15 лет. Звездный папа и его сын предстали перед камерой, искренне улыбаясь. Похоже, что между ними царят теплые отношения.

Мой Саша родился на Сретение Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужчиной и добрым воином Божьим! Многая и благая лета,

– написал под фото знаменитый папа.



Александр Пономарев с сыном / Фото из инстаграма артиста

Личная жизнь Александра Пономарева

Первой женой артиста является Елена Мозговая. В браке с ней родилась дочь Женя.

26 августа 2006 года Пономарев женился на студентке пятого курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – Виктории Мартынюк.

В следующем году Виктория родила сына, которого назвали Александром.

Роды проходили в одном из частных роддомов Киева, Пономарев был рядом с женой в этот ответственный момент.

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