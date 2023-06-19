Положинский высказался о возможности законно "откупиться" от мобилизации: "Не разовая акция"

В Украине идет мобилизация, которая не обходит даже знаменитостей. В то же время многие звезды добровольно ушли в ВСУ, среди них и Александр Положинский. Он высказался о возможности узаконить "откуп" от службы на фронте.

В новом интервью Положинский, принимавший участие в военных действиях в составе ОМБр "Магура" поделился, что думает о мужчинах, уклоняющихся от мобилизации и пытающихся "откупиться" с помощью взятки. Он считает, что это следует узаконить.

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Что Положинский думает об "откупе" от мобилизации

Александр заявил, что хотел бы служить рядом с теми людьми, которые стремятся защищать свою Родину, ответственны и которым не все равно на будущее нашей страны и народа.

По его словам, таких мотивированных людей у нас может оказаться недостаточно. Положинский считает, что тогда дело защиты Родины должно стать делом каждого.

Музыкант не против узаконить "откуп" от мобилизации.

Мне очень хочется, чтобы механизм финансового урегулирования был узаконен. Если человек настолько сильно не хочет служить в ВСУ и защищать Украину от врага, готового давать взятки, нужно, чтобы эти взятки доставались не чиновникам, а государству, шли на пользу обороне,

– высказался Положинский.

По его мнению, нужно счесть, каким адекватным мог бы быть этот вклад, чтобы компенсировать отсутствие человека в ВСУ.

"Мне кажется, это должна быть не какая-то одноразовая акция. Да, это выглядит с одной стороны очень несправедливо к людям, которые пошли в Вооруженные Силы не по собственному желанию. Но их мобилизовали, и у них не было возможности откупиться", – добавил он.

При этом Александр Положинский считает, что все граждане Украины должны быть максимально вовлечены в процессы обороны. Но, по его словам, фронт не должен быть наказанием.

Нельзя, чтобы ВСУ воспринималась как исправительная колония. Это огромная концентрация лучших людей общества, как еще живых, так и погибших. И дискредитировать их, отправляя людей, совершивших какое-то преступление, недостойные поступки – неправильно,

– отметил артист.

Кроме того, он добавил, что важно, чтобы люди в ВСУ были подготовлены и мотивированы.

Смотрите интервью с Александром Положинским: видео

К слову, Александр Положинский находится далеко от линии фронта. Он выполняет задание в тылу и не скрывает, что поэтому очень переживает. "Сегодня мне морально очень тяжело. Я в столице. В комфорте. В безопасности. А мои собратья в это время в боях", – сказал он и добавил, что из-за этого чувствует вину.