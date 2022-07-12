Не знаю, кто кого больше поддерживал – я их или они меня, – Александр Педан о поездке на восток

Ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан вместе с главой Хмельницкой ОВ тоже съездил на восток. Говорит, что были у военных не с пустыми руками.

За четыре месяца войны украинцы доказали всему миру, что только объединившись, можно противостоять врагу. Волонтеры делают все возможное, чтобы армии хватало всего материально, народ поддерживает военных морально, а знаменитости встречаются с защитниками лично. Там и побывал Педан.

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Я понял, что мне необходимо ездить к ребятам на восток, чтобы морально поддерживать. И не просто ездить, а еще что-то с собой привозить. Мы оборудовали несколько пикапов, загрузили всем необходимым. Взяли даже Зиньковскую колбасу. Это в Хмельницкой области супербренд (Улыбается),

– поделился Александр.



Александр Педан в тайнике на позиции / Фото прессслужбы

Если есть возможность безопасно поехать в военные или просто хотите передать им что-нибудь, то следуйте совету от Александра Педана.

"Лучшее и самое правильное – сделать накануне запрос. Узнайте, что необходимо там, куда вы едете, – говорит он. – Например, нам ребята ответили, что у них почти все есть, но имеют точечные потребности типа стиральных машин-полуавтоматов, которыми можно стирать, фактически, в поле. Залил ведро воды, и понеслась. А вообще, говорят, еда есть, одежда есть, хотя и этого много не бывает. Конечно, необходимо тяжелое оружие, но и над этим вопросом мы работаем вместе со всем миром".



Педан с военными на фронте / Фото прессслужбы

Кстати, не только ведущий Нового канала поддержал ребят, но и они вдохновили его:

Настроение у ребят боевое. Я даже не знаю, кто кого больше поддерживал – я их или они меня (Смеется). Мы увидели, что там действительно очень много бесстрашных людей, профессионалов. То, что я услышал от военных, меня вдохновило делать больше, больше и больше,

– признался ведущий.

Напомним, что ранее Александр Педан рассказывал, как вернулся на один день в Киев, и как войну переживают его дети.