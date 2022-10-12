Александр Педан поздравил любимую с 19-летием брака: редкие фото супругов

Ведущий Александр Педан отмечает 19-летие брака с любимой Инной. По этому случаю шоумен опубликовал в инстаграмме несколько редких фото.

На странице Александра часто появляются новые фото с дочерью, но его жена не публичный человек. Лишь по случаю особого дня шоумен показал новые фотографии.

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Александр Педан поздравил любимую с 19-летием брака

Ведущий опубликовал несколько общих фотографий, на которых он и Инна искренне улыбаются, не скрывают чувств. 11 октября супруги отметили 19-летие брака, которое в народе называют "гранатовой" свадьбой.

Мы с Инной 19 лет вместе! Люблю безгранично! Утром мама поздравила нас с "гранатовой" свадьбой. Едва вспомнил, что "гранат" - это такой фрукт. Мне все написали, что "гранатовая" свадьба в честь драгоценных камней. Благодарю вас! И моей "гранатовой" жене,

– написал Александр на снимках.



Александр Педан с женой / Скриншот инстаграм-сторис ведущего



Александр Педан с женой / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Что известно о браке Александра Педана

Александр и Инна познакомились в 9 классе на игре в школьном КВН. Впоследствии вместе учились в университете. С тех пор влюбленные не разводились. Поженились в 2003 году, когда обоим был 21 год.

Супруги воспитывают двоих детей – 17-летнюю Валерию, которая сейчас учится во Львове на социологии, и 5-летнего Марка.