Никогда не мог подумать, что буду ногами зарабатывать на ВСУ, – Педан о благотворительном футболе

Украинский ведущий Александр Педан принял участие в игре звезд против легенд футбола, в которой собрали 1 160 000 гривен для военных.

24 июля в Ужгороде прошел футбольный матч в поддержку ВСУ. На поле встретились легенды украинского футбола и звезды украинского шоубиза. Они не только сыграли в футбол и развлекли зрителей, но и собрали больше миллиона гривен для наших защитников!

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Александр Педан играл в футбол для ВСУ

Капитаном команды знаменитостей стал ведущий "Нового канала" и общественный деятель Александр Педан.

Никогда не мог подумать, что буду ногами зарабатывать на ВСУ. Второй раз меня пригласили съездить в Ужгород и сыграть в футбол, поддержав сбор средств на тепловизоры и джипы для ВСУ,

– поделился Александр.



Александр Педан на футбольном матче / Фото прессслужбы "Нового канала"

"В прошлый раз мы собрали около 400 тысяч гривен! В этот раз организаторы поставили амбициозную цель – собрать миллион. Сделали из этого событие всеукраинского масштаба, потому что играли легендарные футболисты и артисты. В частности, Игорь Беланов, обладатель золотого мяча – самого главного футбольного трофе , Алексей Михайличенко, Александр Шовковский, Тарас Михалик и другие", – добавил ведущий.

В команде звезд с Александром Педаном сыграли Игорь Ласточкин, Константин Трембовецкий, Алексеев, Фоззи из группы ТНМК, Григорий Решетник, Женя Янович, Вадим Олейник, Tamerlan, Влад Шевченко, Любомир Левицкий, Артем Пивоваров и другие.



Футбольный матч в поддержку ВСУ / Фото прессслужбы "Нового канала"

"Конечно, мы не могли играть на равных с футболистами, но пытались делать все по максимуму. Атмосфера была нереальная! Я выступил перед зрителями, рассказал, что этот футбол – не возможность отвлечься от войны. Напротив, матч привлек внимание к тому, что война продолжается, что наши Вооруженные силы делают все возможное и сверхвозможное. И каждый донат, каждое доброе дело, каждая волонтерская инициатива важны. Именно поэтому горжусь результатом. Мы собрали более миллиона гривен. Сбор еще продолжается, можете присоединиться! Каждая гривна, пять, десять, сколько бы ни добавили, делают возможным сказать друзьям, знакомым, что мы это сделали – собрали 1 160 000 гривен для Вооруженных сил Украины!", – поделился Педан.



Александр Педан на футбольном матче / Фото прессслужбы "Нового канала"