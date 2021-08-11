Александр Эллерт рассказал, как зарабатывал на жизнь до популярности

34-летний Александр Эллерт стал популярным благодаря юмору. Сначала он засветился на "Лиге смеха", а затем победил на шоу "Холостячка". Однако его путь к успеху был тернистым. Кем шоумен работал в юности, узнавайте ниже.

Экс-бойфренд Ксении Мишиной рассказал, что еще в школе мечтал много зарабатывать. Однако не знал, как провернуть все по-умному. Следовательно, Александр Эллерт хватался за любую работу.

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Сначала он раздавал листовки, а во время учебы на физическом факультете подрабатывал на точечной сварке – делал запчасти для автомобилей ВАЗ. Студенческий КВН круто перевернул его жизнь.

Я раздавал листовки, работал на точечной сварке. Потом пошел играть в КВН, стал вести мероприятия, работать в ночных клубах и план понемногу вырисовывался,

– рассказал Александр Эллерт.

По словам юмориста, он точно знал, сколько мероприятий должен был проводить в месяц и к каким ивентам стремиться. Эллерт быстро стал одним из самых популярных ведущих Донецка, а впоследствии засветился на телевидении. Вместе с другом он выиграл на "Рассмеши комика", попал на "Лигу смеха", а потом стал сценаристом студии "Квартал 95".

Александр Эллерт о работе до популярности: смотрите видео онлайн

К слову, победительница Евровидения-2016 Джамала ранее также рассказывала о своей первой работе. До того как музыка стала источником ее дохода, певица помогала родителям с семейным бизнесом – мыла посуду в семейном кафе.