Александр Эллерт ответил хейтерам, называющим его "псевдопатриотом"

Недавно победитель "Холостячки" Александр Эллерт гневно высказался об украинцах с запада, поднявших цены на жилье. Однако получил в ответ критику по "псевдопатриотизму".

Александр Эллерт опубликовал инстаграм-сториз, в котором решил "расставить все точки над "i"". По его словам, подписчики зря читали его сообщение "между строк".

К слову Александр Эллерт "наехал" на украинцев с Запада, которые на 200% подняли цены на аренду.

Александр Эллерт ответил на критику

Победитель "Холостячки" отметил, что говорил только о людях, которые наживаются на войне, и ничего другого не имел в виду.

Я не валил всех под одну гребенку. Это касалось только тех людей, кто так скверно делает сейчас. Но потому что людям нужен срач... Конечно, зачем дочитывать до конца, зачем вникать, углубляться в суть тех мыслей, которые пишет вам человек,

– сказал Эллерт.

Также он ответил на упреки тех, кто обвиняет его в "псевдопатриотизме". Он сказал, что без публичной огласки помогает в войне.

"Еще мне писали на тему патриотизма: "Что ты там сидишь, постики пишешь?" Да, постики пишу, а еще помогаю со своей личной карты, за свой счет. Тихонько помогаю и не прошу вас сбросить на такой-то номер карты такую-то сумму. А просто беру рекламу, мне не повадно, какая это реклама. Я знаю, что эти деньги идут туда, нашим пацанам", – подчеркнул автор "Квартала 95".



Александр Эллерт / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, в своем сообщении Александр Эллерт признался, что из-за донецкой прописки едва нашел жилье в Киеве. Теперь же он видит схожую ситуацию в западных областях Украины.

"Война страшная, геноцид. Люди бегут на запад Украины, где на 200% подняли аренду жилья свои же своим. На аренду жилья тем, кто потерял все, с*ка".

Тогда он жаловался и на тех, кто притесняет других за русский язык и забирает амуницию: "Кто стоит в полном обмундировании, в новейшей амуниции в закарпатском ТрО, заметьте ТрО, не ВСУ, среди елок, в наколенниках, с мыслями, что ему и вертолет".