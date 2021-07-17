Александр Эллерт неоднозначно прокомментировал расставание с Мишиной

Звездная пара Ксении Мишиной и Александра Эллерта распалась. О расставании актриса объявила в пятницу, 16 июля. Вслед за ней разрыв прокомментировал юморист. Он неоднозначно ответил на сообщение экс-возлюбленной.

В эмоциональном сообщении, которое появилось на личной странице Ксении Мишиной в инстаграме, она призналась, что последний год был для нее драматичным. "Если бы я писала книгу об этом годе своей жизни, на нее сняли бы драму", – написала первая украинская "Холостячка". Похоже, именно эти слова актрисы зацепили Александра Эллерта.

Важно Мы больше не пара, – Ксения Мишина разошлась с Александром Эллертом

В своем профиле с 364-тысячной аудиторией он опубликовал неоднозначное сообщение. Он объяснил значение жанра драма, сделав скриншот из Википедии.

"Драма – литературный жанр, пьеса социального, исторического или бытового характера с острым конфликтом, который развивается в постоянном напряжении. Герои – преимущественно обычные люди. Автор стремится раскрыть их психологию, исследовать эволюцию характеров, мотивацию поступков и действий", – говорится в заметке победителя "Холостячки".



Фото с инстаграма Александра Эллерта

Реакция сети

Если Ксения Мишина ограничила комментарии к посту о расставании, то Александр Эллерт оставил фанам площадку для дискуссий. Меньше чем за сутки публикация собрала полсотни комментариев. Пользователи инстаграма выдвигают различные теории о причине расставания звездной пары.

Одни убеждены, что во всем виновата Мишина с ее нестабильным эмоциональным состоянием:

"Э – эмоциональные качели";

"Ксения выглядит эмоционально нестабильным человеком. Вечные отписки, психи, удаление фоток – это поведение взрослого человека, который работает с психологом?";

"Возможно, если бы Ксения меньше углублялась во внутренний мир и была бы проще, то все было бы гуд".

Другие предполагают, что Ксения Мишина и Александр Эллерт разыгрывают драму ради хайпа:

"Я не верю, не может быть. Вроде вчера сторис были вместе? А сегодня уже все, конец";

"Странно, буквально несколько дней назад были вместе и все ок вроде, а тут разошлись";

"Почему это год расставаний каких-то? Все показывают счастье на публику, а потом ты попадаешь в осадок от того, что они расходятся Что за обман везде?";

Есть среди поклонников пары с "Холостячки" те, которые настроены куда оптимистичнее: