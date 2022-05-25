Александр Эллерт "наехал" на украинцев с Запада, которые на 200% подняли цены на аренду

Экс-возлюбленный Ксении Мишиной не признается, куда уехал из Киева во время войны. Судя по всему, на запад Украины, ведь написал гневный пост о некоторых арендодателях.

Победитель "Холостячки" Александр Эллерт вырос в Донецкой области. Там он построил успешную карьеру ведущего, но после 2014 года ему пришлось бежать от оккупации в Киев. События 8-летней давности он сравнил с современными реалиями на западе Украины.

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Александр Эллерт "наехал" на арендодателей с Запада

Бывшей Ксении Мишиной признался, что 8 лет назад едва нашел жилье в столице, все из-за донецкой прописки. Сейчас он якобы наблюдает "ужасную параллель", но не в Киеве, а в западных областях Украины.

Война ужасная, геноцид. Люди бегут на запад Украины, где на 200% подняли аренду жилья своим же. На аренду жилья тем, кто потерял все, с*ка,

– эмоционально заявил Эллерт.

Он пожаловался и на тех украинцев, которые строят бизнес на чужом горе, притесняют своих соотечественников за русский язык и "гребут" амуницию в безопасных регионах, когда в горячих точках ее не хватает.

"Кто стоит в полном обмундировании, в новейшей амуниции в закарпатском тро, заметьте тро, не ВСУ, среди елок, в наколенниках, с мыслями, что ему нужен еще и вертолет", – иронически написал юморист. Так он попытался напомнить, что во время войны нужно убивать в себе "пид*раса" и сохранять человечность.

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Полный текст публикации Александра Эллерта:

Этот пост будет написан "на языке оккупанта".

Я украинец, вырос в Донецкой области в русскоязычной семье. И всю свою жизнь я любил родные края и просторы. Но пост чуть ли не об этом. А о том, как 14 года мне пришлось уехать оттуда и о том, как трудно было найти жилье, только потому, что у меня была донецкая прописка. Всех у кого была такая прописка – ждал квест.

А сейчас 2022 год я наблюдаю ужасную параллель. Война ужасная, геноцид. Люди бегут на запад Украины, где на 200% подняли аренду жилья своим же. На аренду жилья тем, кто потерял все, с*ка! На 200%.

И вот мы встречаемся со своими, кто обвиняет и всячески давит своих за язык. Со своими, кто стоит в полном обмундировании, в новейшей амуниции в закарпатском тро, заметьте тро, не ВСУ, среди елок, в наколенниках, с мыслями, что ему нужен еще и вертолет. Со своими, которые не хотят помогать по-человечески, а строят бизнес на судьбе своих же.

Мораль этой басни такова: мы победим, если каждый сумеет рассмотреть в себе человека, а не пид*раса!