Алек Болдвин в восьмой раз стал папой: актер сообщил пол и имя ребенка

64-летний актер Алек Болдвин в восьмой раз стал папой. Его жена Хилария родила дочь. Девочке дали имя Иллария Каталина Ирэна Болдвин.

38-летняя Хилария Болдвин поделилась радостной новостью. Она опубликовала трогательное видео, на котором показала кроху сразу после родов.

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Алек Болдвин в восьмой раз стал папой

Хилария родила дочь 22 сентября. Девочку назвали Иллария Каталина Ирэна Болдвин. Это уже седьмой общий ребенок Алека и Хилларии. Звездная жена показала, как кроху встречали дома братья и сестры.

Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту. Иллария Каталина Ирэна Болдвин, 22.09.2022, вес – 3,09 килограмма. И она, и я счастливы и здоровы. Ее братья и сестры приветствуют ее в нашем доме,

– написала Хилария под видео.

Дети Алека Болдвина

Актер с любимой воспитывают семерых общих детей:

9-летнюю Кармен,

7-летнего Рафаэля,

6-летнего Леонардо,

4-летнего Ромео,

2-летнего Эдуардо,

1-летнюю Люсию,

новорожденную Илларию Каталину Ирену.



Алек и Хилария Болдвины с детьми / Фото из инстаграмма звездной жены

Также у Алека есть взрослая 26-летняя дочь от брака с актрисой Ким Бейсингер.