"В самое сердце": Алан Бадоев показал невероятную вышивку покойной матери, которую сохранил с собой

Украинский клипмейкер Алан Бадоев взбудоражил сеть новым фото. Он показал вышитые картины покойной матери.

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев потерял маму около трех месяцев назад. Он поделился, что Антонина была искусной рукодельницей и вышивала картины.

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Алан Бадоев показал мамину вышивку

Клипмейкер опубликовал на личной странице красивую фотографию, на которой показал вышитые картины покойной мамы – там были изображены и разнообразные цветы, и лебеди. Похоже, что Алан повесил изделия матери над рабочим столом, где он обычно работает.

Теперь мамина вышивка всегда будет со мной. В ней очень много любви, энергии вдохновения и бессонных ночей,

– поделился режиссер.



Вышивка матери Бадоева / Фото из инстаграма режиссера

Поклонников очень растрогало фото Алана Бадоева. В комментариях признаются, что такой поступок режиссера – достойный уважения и очень трогателен:

"В самое сердце";

"Алане, до слез";

"Красота";

"Талантливая мамочка и талантливый Алан";

"Боже, как прекрасно";

"Какая красота! Невероятно";

"Как же это красиво и трогательно";

"Какая красота, мастерица вышивки".

Заметим, Алан Бадоев рассказывал, что смог быть с мамой Антониной в ее последние дни. Впрочем, ее смерть – тяжелый опыт для режиссера. Муж признавался, что, наверное, еще не осознал, что матери не стало.

"Не могу понять, как люди стареют. Сильно запомнил ее руки. Даже в конце пути они остались самыми нежными, таких больше нет ни у одной из тех, которых я знаю".