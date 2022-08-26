"В самое сердце": Алан Бадоев показал невероятную вышивку покойной матери, которую сохранил с собой
Источник:инстаграм Алана Бадоева
Украинский клипмейкер Алан Бадоев взбудоражил сеть новым фото. Он показал вышитые картины покойной матери.
Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев потерял маму около трех месяцев назад. Он поделился, что Антонина была искусной рукодельницей и вышивала картины.
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Алан Бадоев показал мамину вышивку
Клипмейкер опубликовал на личной странице красивую фотографию, на которой показал вышитые картины покойной мамы – там были изображены и разнообразные цветы, и лебеди. Похоже, что Алан повесил изделия матери над рабочим столом, где он обычно работает.
Теперь мамина вышивка всегда будет со мной. В ней очень много любви, энергии вдохновения и бессонных ночей,
– поделился режиссер.
Вышивка матери Бадоева / Фото из инстаграма режиссера
Поклонников очень растрогало фото Алана Бадоева. В комментариях признаются, что такой поступок режиссера – достойный уважения и очень трогателен:
- "В самое сердце";
- "Алане, до слез";
- "Красота";
- "Талантливая мамочка и талантливый Алан";
- "Боже, как прекрасно";
- "Какая красота! Невероятно";
- "Как же это красиво и трогательно";
- "Какая красота, мастерица вышивки".
Заметим, Алан Бадоев рассказывал, что смог быть с мамой Антониной в ее последние дни. Впрочем, ее смерть – тяжелый опыт для режиссера. Муж признавался, что, наверное, еще не осознал, что матери не стало.
"Не могу понять, как люди стареют. Сильно запомнил ее руки. Даже в конце пути они остались самыми нежными, таких больше нет ни у одной из тех, которых я знаю".