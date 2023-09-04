"Вылитая папина дочь": Алан Бадоев поразил сходством с дочерью на редких фото

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев поделился фото дочери. Поклонники отметили, как девушка похожа на звездного отца.

Украинский режиссер Алан Бадоев опубликовал на своей странице редкие фотографии. Это фото его единственной дочери Лолиты.

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Алан Бадоев похвастался фото дочери

Клипмейкер показал снимки своей дочери в черно-белом цвете. На фотосессии 18-летняя Лолита демонстрировала разные эмоции. Девушка позировала в белой блузке и черном топе с тонкими бретелями. Она дополнила образ подвеской в форме сердца.

Мое солнышко. Смотрю на Lo и замирает дыхание. Пусть наши дети будут счастливы, им еще лечить мир любовью,

– подписал кадры Алан Бадоев.



Дочь Алана Бадоева / Фото из инстаграма Алана Бадоева



Дочь Алана Бадоева / Фото из инстаграма Алана Бадоева

Поклонникам понравились новые фото дочери Алана. В комментариях фаны пишут, что девочка очень похожа на своего звездного отца.

"Похожа на тебя очень";

"Какие красивые слова – лечить мир любовью! Дай Бог";

"Вылитая дочь отца. Пусть будет таким творческим, умным, светлым человеком, как ее отец";

"Мне так нравится, как Вы всегда говорите о своей дочери, как поддерживаете. У нее отличный папа";

"Похожа на папу! Серьезная девушка!";

"У вас даже дети – это произведение искусства!".

Видится ли Алан с дочерью

Алан Бадоев признавался, что первые дни полномасштабного вторжения ему ежедневно звонили дети и поддерживали отца. По словам режиссера, в контексте войны Лолита хорошо знает, кого нужно поддержать, а кого послать.

Впервые за время войны Алан встретился с дочерью в июле прошлого года, когда уезжал за границу. Девочка живет в Европе.

Лолита – дочь Алана Бадоева и Жанны Бадоевой, которая умалчивает о войне и внесена в санкционный список. По словам Алана Бадоева, бывшая супруга остается для него примером. Пока он не противоречит санкциям, но заявил, что после завершения войны Жанне вроде "будет что сказать". Но почему-то Бадоева сейчас работает для российской аудитории.