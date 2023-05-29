Что у тебя в голове, – Алан Бадоев эмоционально обратился к предательнице Ани Лорак, которую горячо защищал

Три года назад в интервью Рамине Алан Бадоев защищал Ани Лорак, которая якобы "с 15 лет прославляла нашу страну везде". В свежем разговоре он забрал свои слова назад и обратился к изменнице через экран.

В Украине Ани Лорак стала поводом для насмешек. Больше всего гастролерша оскандалилось интервью, где заявила, что придет время, и украинцы будут просить у нее прощения. После волны насмешек и порицания к предательнице обратился клипмейкер Алан Бадоев и признал, что ошибся в ней.

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Алан Бадоев эмоционально обратился к Ани Лорак

Что делать, Ани? Я думаю, ты можешь посмотреть это интервью. Я не знаю, кто там твои друзья, которые возле тебя. Их нужно убить, потому что они что-то не то говорят. И, может, что-то уже в тебе изменилось, что там в голове? Почему ты не понимаешь, что это твоя страна? Уж может и не твоя. Потому что ты не оправдала ни предоставляемых тебе возможностей, не оправдала ничего человеческого. Потому я забираю свои слова обратно. И скажу, что, пожалуй, не столь я проницательный человек,

– высказался Алан Бадоев.

По его мнению, Ани Лорак должна была не оправдываться, а помочь своему народу и попытаться изменить ситуацию: "Я просто в шоке, что не почувствовали люди, что надо прямо сейчас. Если твой зов, в это же время сказать: "Стоп, я не понимаю, начинается война, это все неправильно.

Алан Бадоев на съемках клипа Ани Лорак / Фото из инстаграма предательницы

Сейчас Алан Бадоев не хочет иметь ничего общего с теми, кто предал Украину. "Я человек такой, что, если мне что-то не нравится, я просто закрываю дверь. В этой стране есть чему уделять внимание. Нужно не тратить энергию на дебилов", – подытожил режиссер.

Что Алан Бадоев говорил об Ани Лорак три года назад

В июле 2019 года, на пятый год войны, Алан Бадоев не видел проблемы в том, что Ани Лорак выступает и зарабатывает в России. Ему казалось логичным, что гастролерша не жертвует карьерой ради "красивых политических заявлений и мгновенных трендов".

Ани Лорак с 15 лет делала все для того, чтобы наша страна была красива в песне, прославляла ее везде и на всех фестивалях. Которая, может, не так сильна в политических аспектах, может, ей наср*ти на то, в какое кресло надо сесть и с кем надо подружиться. Она 15-летняя девочка, которая хотела быть всегда везде. И это она сделала. И она это не променяет ни ради каких-нибудь красивых политических заявлений, ни ради каких-то мгновенных трендов общественного мнения. Это невозможно,

– комментировал клипмейкер.

Более того, он и сам не стеснялся сотрудничества с русскими селебрити и называл их не просто заказчиками клипов, а друзьями.

"Нет ничего в этой жизни, нет ни одного человека, нет ни одного закона, ни одного мнения, которое могло бы меня заставить стыдиться общения с моими друзьями, коллегами, людьми, которыми я могу восхищаться… Нет закона, и нет мнения для меня, которое могло бы повлиять на мое желание или нежелание работать в России, с российскими артистами. Я сам себе хозяин", – громко заявлял Алан Бадоев.