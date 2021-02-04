21-летняя испанская звезда кино Эстер Эспосито всегда соблазняет сеть своими фото. На этот раз она показала, как принимает ванну в комнате с роскошным видом из окна.

Источник: инстаграм Эстер Эспосито

Снимок всего за сутки собрал более трех миллионов лайков.

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Сексуальное фото Эспосито

Черно-белое фото вызвало настоящий ажиотаж в профиле актрисы. Героиня популярного сериала Netflix "Элита" удобно села в большой и роскошной ванной-джакузи, отведя взгляд в сторону. Своими согнутыми ногами она прикрыла пикантные зоны тела. Ее волосы были мокрыми и на ней не было макияжа, впрочем, это не повлияло на ее волшебный естественный вид. Позади нее виднеется великолепная панорама гор, поэтому трудно сказать, где именно сейчас находится Эстер. Вероятно, в родной Испании.



Очаровательная Эстер Эспосито / Фото из инстаграма актрисы

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