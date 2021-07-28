На 50 году жизни актер Уэнтуорт Миллер узнал, что у него – аутизм
Источник:инстаграм Уэнтуорта Миллера
Звезда сериала "Побег из тюрьмы" Уэнтуорт Миллер в своем Инстаграме поделился, что год назад узнал о своем диагнозе – аутизм. По его словам, это стало "шоком, но не неожиданностью".
49-летний Миллер поделился, что врачи поставили ему диагноз прошлой осенью. Этому предшествовала самодиагностика, а затем был "неофициальный диагноз". Он убежден, что возможность узнать диагноз – это привилегия, доступная не всем.
Стоит знать Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Что такое аутизм?Это особенности психического развития ребенка, а в будущем – взрослого, которые проявляются в нарушении речи и социальной коммуникации. Это также нарушение эмоционального интеллекта. Виды отличаются по тому, насколько человек адаптирован в социуме и может справляться со своими функциями как социального члена общества. Существует около 20 видов аутизма.
"Это был долгий и неидеальный процесс, требующий изменений и обновлений. Я мужчина среднего возраста. Мне не пять лет. Я могу спокойно признать, что диагностика – привилегия, которой не все пользуются... Я недостаточно знаю об аутизме ... сейчас моя работа состоит в том, чтобы больше понять. Взглянуть на пять десятилетий жизненного опыта под новым углом", – написал мужчина в сети.
Уэнтуорт Миллер добавил, что не хочет навредить сообществу людей с аутизмом, а лишь заявить, что он и был ее частью, не зная об этом. Мужчина добавил, что не стал бы ничего менять, потому что это центральная часть его и всего, чего он достиг.
В сети он опубликовал полностью белый фон, где оставил свое признание. Что интересно, он удалил все свои сообщения в инстаграме, оставив лишь новую публикацию, а также видеоотрывок балета. В описании биографии страницы мужчина смело отметил, что у него аутизм и нейродегенеративное заболевание, которое часто приводит к различным неврологическим симптомам: деменции и нарушению движений.
Реакция сети
Фанаты поддержали киноактера и пожелали ему сил:
- "Спасибо тебе за это. Мне поставили диагноз аутизм в 30 лет, и это был действительно особый подарок. Ваше признание об этом так утешает";
- "Уэнтуорт, вы продолжаете удивлять меня своей честностью и уязвимостью на своем жизненном пути. Вы – дар этой Вселенной, и знайте, что вас поддерживают и любят на любом пути. Просто знайте, что мы вас поддержим и отпразднуем то, кем вы являетесь сейчас, и в предстоящие недели, месяцы и годы. Я знаю, что для меня старение – это эволюция. Посылаю вам объятия поддержки";
- "Оставайся сильным, братан!";
- "Долгий, несовершенный процесс, требующий обновления ... Я это почувствовал. Когда мне, наконец, поставили диагноз "шизофрения", я не почувствовал облегчения, но не было ни шока, ни удивления, поскольку, считаю, я знал об этом довольно давно. Я плакал, как бы глупо это ни звучало, но на этот раз это было не от боли. Я плакал, потому что почувствовал, что наконец это слово, каким бы оно ни было. Долгое время меня обвиняли во многих недостатках: театральности, глупости, безумии. Мне говорили, что я ненормальный, что я был менее умным, чем другие дети, хотя меня причисляли к категории "одаренного ребенка", потому что я не мог справляться с эмоциями и людьми так же, как другие... Я стараюсь не унывать. Я попробую";
- "Спасибо, что поделились с нами этим очень личным диагнозом, Уэнтуорт. Желаю вам всего наилучшего. Без сомнения, вы наш подарок";
- "Ты моё вдохновение".