Актер сериала "13 причин почему" совершил каминг-аут как трансженщина

Американский актер Томми Дорфман, наиболее известный по роли в сериале "13 причин почему", объявил себя трансгендером. Теперь он идентифицирует себя как женщина.

Актриса Томми Дорфман дала откровенное интервью, в котором рассказала о новом видении своей личности. Она долгое время публиковала провокационные фото в инстаграме, но теперь официально заявила о смене гендера.

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Томми Дорфман – трансженщина

Звезда "13 причин почему" представила себя обществу и поклонникам заново. Томми подчеркнула, что теперь для нее следует использовать местоимения "она, ее".

Вот уже год я в частной жизни идентифицирую себя и живу как женщина – трансженщина Я хочу еще раз представить себя, поскольку перенесла операцию, чтобы стать женщиной с медицинской точки зрения. Я трансженщина. Я использую местоимение "она". Меня зовут Томми,

– призналась актриса.

Знаменитость и в самом деле перенесла операцию на интимных органах. Она снялась в фотосессии, где показала фигуру в красном и черных платьях.



Томми Дорфман / Фото из инстаграма Томми Дорфман

Сначала Томми Дорфман скрывала себя настоящую, поскольку волновалась за безопасность. Но теперь она осознала, что процесс перехода прекрасен.

Почему бы не показать миру, как это выглядит? Есть вариант, который я действительно не могла себе позволить, – это исчезнуть на два года и вернуться с новым именем, новым лицом и новым телом. Я не этого хотела,

– рассказала звезда.

Она добавила, что не будет менять свое имя. Томми – так звали покойного брата матери актрисы. Он умер через месяц после рождения Дорфман. Поэтому мать решила назвать сына (а теперь – дочь) в его честь.

"Я чувствую себя очень связанной с этим именем, с дядей, который держал меня, когда умирал. Это эволюция Томми. Я подстраиваю свое тело под свою душу", – подчеркнула девушка.



Томми Дорфман / Фото из инстаграма Томми Дорфман

Что известно о Томми Дорфман