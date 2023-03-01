Буду просто дышать, – Ахтем Сеитаблаев рассказал о дне победы в Крыму

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения в прокат вышла военная драма Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". В нем режиссер показал события 2014 года, а в интервью 24 Каналу рассказал, каким видит день победы.

Ахтем Шевкетович мечтает о возвращении в родной Крым. Теперь вместе с другими защитниками делает все, чтобы приблизить день победы.

Не упустите Свобода в огне: в Киеве состоялась премьера документального фильма к годовщине вторжения

Ахтем Сеитаблаев о победе Украины

В разговоре с журналистами 24 Канала режиссер поделился, что после победы обязательно поедет в украинский Крым.

Поеду домой, в Крым. Сяду на берегу, соберу всех, кого люблю, и буду просто дышать,

– поделился режиссер.

А день победы видит таким: "Теплым, но не жарким. Все мои дети рядом, внуки и внучки. Мамы, к сожалению, уже нет. Я дышу".

После начала полномасштабного вторжения режиссер отправился служить в терроборону. Поэтому с родными за этот год удавалось общаться очень редко, по большей части по телефону. В этом году у Сеитаблаева родилась дочь, которую тоже видел только на фото. Надеется, что будет возможность съездить к ним, а после победы все вернутся в Украину.