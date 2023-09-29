Ахтем Сеитаблаев третий раз женится: первое фото жениха и невесты после обручения
Источник:Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев неожиданно сделал предложение новой любимой Марьяне Боцвинюк. Девушка согласилась стать его женой. Пока неизвестно, когда пара планирует свадьбу.
Сеитаблаев решился на серьезный шаг в новых отношениях. Напомним, что всего 2 года он назад расстался с предыдущей женой Иванной Дядюрой.
Интересно Ксения Мишина откровенно призналась, свободно ли ее сердце после разрыва с Эллертом
Сеитаблаев сделал предложение любимой
Режиссер удивил поклонников радостной новостью, что собирается жениться. 29 сентября он сделал предложение своей девушке Марьяне. Возлюбленная Ахтема согласилась.
"От Крыма до Карпат. Да", – лаконично подписал фоторежиссер.
Сеитаблаев умилял сеть счастливым фото с избранницей. На пальце девушки сверкало красивое кольцо.
Ахтем Сеитаблаев сделал предложения девушке / Фото с его инстаграммы
Что известно о новых отношениях Ахтема Сеитабаева
- Сейчас режиссер встречается с Марьяной Боцвинюк. Впервые об их отношениях он заговорил еще в апреле. Впоследствии в июне они совершили первый общий выход на публику – допремьерный показ "Рашизм. История болезни".
- Недавно Сеитаблаев поделился новыми фото с Марьяной. На всех кадрах режиссер позировал в военной форме. Рядом с ним была улыбающаяся девушка.
- Добавим, что до встречи с Марьяной Ахтем Сеитаблаев более 10 лет состоял в браке с продюсером Иванной Дядюрой, но в 2021 году они развелись. У супругов есть общая дочь София.