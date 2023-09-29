Ахтем Сеитаблаев третий раз женится: первое фото жениха и невесты после обручения

Ахтем Сеитаблаев неожиданно сделал предложение новой любимой Марьяне Боцвинюк. Девушка согласилась стать его женой. Пока неизвестно, когда пара планирует свадьбу.

Сеитаблаев решился на серьезный шаг в новых отношениях. Напомним, что всего 2 года он назад расстался с предыдущей женой Иванной Дядюрой.

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Сеитаблаев сделал предложение любимой

Режиссер удивил поклонников радостной новостью, что собирается жениться. 29 сентября он сделал предложение своей девушке Марьяне. Возлюбленная Ахтема согласилась.

"От Крыма до Карпат. Да", – лаконично подписал фоторежиссер.

Сеитаблаев умилял сеть счастливым фото с избранницей. На пальце девушки сверкало красивое кольцо.



Ахтем Сеитаблаев сделал предложения девушке / Фото с его инстаграммы

Что известно о новых отношениях Ахтема Сеитабаева