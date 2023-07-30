Награду посвящаю тебе, – Ахтем Сеитаблаев эмоционально обратился к маме, умершей в Крыму

Мама Ахтема Сеитабаева умерла в оккупированном Крыму еще 2 года назад. Режиссер в годовщину смерти трогательно обратился к маме и показал общую фотографию.

29 июля Сеитаблай получил награду от командования сил терробороны ВСУ. Напомним, что он отправился защищать Украину сразу в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Артист пополнил ряды терробороны.

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Теперь режиссер получил награду за службу. Сеитаблай посвятил ее своей маме, которой не стало ровно два года назад.



Ахтем Сеитаблаев получил награду / Фото с его инстаграммы

В соцсетях крымскотатарский режиссер и актер показал снимок награды и поделился архивным фото с покойной мамой.

Уже два года... Мама... нет сил сказать "Прощай"... До встречи... Люблю, люблю, люблю, люблю. PS Полученную от командования и в кругу собратьев награду, посвящаю тебе... Люблю,

– обратился Ахтем.



Ахтем Сеитаблаев с мамой / Фото с его инстаграммы

Поклонники поддержали автора, поздравили его с наградой и выразили соболезнования по поводу годовщины смерти матери:

"Поздравляю с наградой! Заслуженно".

"Искренние поздравления"!

"Друг Ахтем, держись! Мама, всегда рядом с тобой! Она оберегает и защищает тебя!"

"Мои соболезнования… К сожалению, эта боль навсегда. Время не лечит, просто привыкаешь жить с этой болью".

"Искренние соболезнования, разделяю вашу боль... Мама всегда рядом..."

"Мама вами гордится, верьте в это".

"Примите искренние соболезнования. Держитесь, Ахтем".

Напомним, что мама режиссера Субие ханум Налбандова умерла в оккупированном Крыму в возрасте 83 лет. Она была писательницей, педагогом по сценической речи, актрисой, певицей и ведущей.

К слову, на днях Ахтем Сеитаблаев впервые на публике появился с новой девушкой. Зовут любимую режиссера Марьяна. До встречи с ней, Сеитаблаев более 10 лет состоял в браке с продюсершей Иванной Дядюрой, но в 2021 году они развелись.