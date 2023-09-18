С новой любимой: Ахтем Сейтаблаев умилил сеть счастливыми фото

Ахтем Сейтаблаев два года назад развелся с Иванной Дядюрой. Сейчас он встречается с девушкой, которую зовут Марьяной. Они не слишком активно афишируют личную жизнь. Однако на днях поделились общими фото.

Фотографии очень понравились фанам. Они отметили, что заметно, как после встречи с любимой поменялся Ахтем.

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Ахтем Сейтаблаев поделился новыми фото с девушкой

На всех кадрах режиссер позировал в военной форме. Рядом с ним улыбалась Марьяна. Только на одной фотографии Ахтем и девушка были серьезными вдвоем. В серии фото, опубликованной парой, можно увидеть Марьяну в разных образах. В частности, она была в элегантном синем штатном костюме, в свитшоте с трезубцем и в патриотическом жакете.

Ахтем Сейтаблаев с девушкой / Фото из инстаграмма режиссера

Реакция сети

В комментариях поклонники порадовались за звездную пару.

"Прекрасная пара! Счастье под мирным небом и скорейшего возвращения домой";

"Красивые, искренние, патриотичные";

"Как человек меняется, когда встречает свое счастье! Берегите его";

"Хорошая пора. Счастья вам";

"Радостно любуюсь прекрасной парой и желаю счастья";

"Какая красота. Такая радость видеть ваши лица".

Новые отношения Ахтема Сейтабаева: что известно

Сейчас режиссер встречается с Марьяной Дмитриевой. В первый раз об их отношениях он заговорил еще в апреле. Позже 20 июня состоялся допремьерный показ нового исторического расследования команды Акима Галимова "Рашизм. История болезни". Ахтем Сейтаблаев и его любимая стали одними из первых, кто увидел картину. Это был их первый общий выход на публику. До встречи с Марьяной Сейтаблаев более 10 лет состоял в браке с продюсером Иванной Дядюрой, но в 2021 году они развелись. У супругов родилась дочь София.