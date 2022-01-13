В Африке без друзей и родных: как "Холостячка" Злата Огневич отпраздновала день рождения

После праздников Злата Огневич отправилась в зимний отпуск. На Занзибар она полетела одна и подстроила все так, чтобы отпраздновать в Африке свой день рождения. Как певица встретила 36 лет, узнавайте ниже.

Главная "Холостячка" страны Злата Огневич все еще оправляется от драматического разрыва с победителем проекта Андреем Задворным. Если в новогодний период она завалила себя работой – концертами, корпоративами, съемками, то в "мертвый" сезон для артистов отправилась в ретрит. Поэтому новый год ее жизни начался не с шумных поздравлений, тортов, свечей и друзей.

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Как Злата Огневич отпраздновала день рождения

В день рождения "Холостячка" отправилась на экскурсию в Каменный город – столицу Занзибара, в которой жил Фредди Меркьюри.

"Вы не представляете, как это важно, как много это для меня значит. С самого раннего детства я фанатка Фредди. Я считаю, что он гениальный, уникальный музыкант, певец, артист и вообще человек. Как это символично, что я в свой день рождения нахожусь здесь, на Занзибаре, возле дома Фредди Меркьюри", – эмоционально заявила Злата Огневич.

Кроме того, певица опубликовала в сети послание самой себе. Она пожелала себе воплощать детские мечты, жить по собственным правилам, выходить из зоны комфорта, не бояться трудностей и использовать все возможности.

Познавай себя и познавай людей, признавай вклад каждого человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню,

– написала Злата Огневич.

Злата Огневич в день рождения в Африке / Фото из инстаграма "Холостячки"

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Полный текст публикации Златы Огневич:

Послание себе.

Девочка моя, я предлагаю тебе гораздо более интересную игру, чем танцы с мужчинами. Я предлагаю тебе игру под названием жизнь.

Играй, создавай свои правила и чаще меняй их, когда пройдешь на следующий уровень. Познавай себя и познавай людей, признавай вклад каждого человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню.

Вспомни, о чем так сильно мечтала в детстве и воплощай: ярко, дерзко, сильно, смело! Все возможности открыты, так много еще есть версий тебя, выбирай любую и живи!

Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в темноте и печали, лети на свет! Необъятный мир принадлежит тебе, а ты принадлежишь миру, сейчас и навсегда.