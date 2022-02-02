Адель опровергла слухи о проблемах в личной жизни: что сказала звезда

Британская певица Адель недавно отменила несколько концертов из-за коронавируса. СМИ распространяли слухи о том, что все из-за плохих отношений с бойфрендом, но звезда это опровергла.

Известная британская певица Адель впервые за долгое время опубликовала новое сообщение с информацией о ее концертном туре. Также только одним предложением она опровергла слухи о проблемах в отношениях с Ричем Полом.

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Адель опровергла слухи о проблемах в отношениях

Исполнительница заверила, что выйдет на сцену Brit Awards 8 февраля. Также она сообщила, что даст интервью на популярном британском шоу Грэма Нортона. Словами "Ричи шлет вам привет" звезда опровергла информацию о том, что едва не разошлась с бойфрендом. Очевидно, Адель продолжает с ним романтические отношения. В то время как "привет", вероятно, адресуется желтой прессе.

Привет, я очень рада сообщить, что я выступаю на Brit Awards на следующей неделе! И еще я загляну к Грэму, чтобы пообщаться, пока буду в городе! Я с нетерпением жду этого! О, и Ричи шлет вам привет,

– написала Адель.

Адель / Фото из инстаграма звезды

Почему возникли слухи о плохих отношениях с бойфрендом

Еще 21 января артистка обратилась к фанатам и объявила, что отменяет серию выступлений в Лас-Вегасе из-за вспышки коронавируса в ее команде.

Однако западные СМИ начали распространять слухи о том, что на самом деле концерты отменились из-за "комплекса девы" у Адель, потому что ей якобы не понравились декорации.

Другие инсайдеры сообщали, что причиной отмены мог стать конфликт с ее бойфрендом Ричем Полом. Адель вроде поссорилась с ним по телефону и отправилась в Беверли-Хиллз, чтобы наладить отношения.