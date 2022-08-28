Плачу, потому что не могу обнять, – Ада Роговцева поздравила с днем рождения внука, который на войне

Украинская актриса Ада Роговцева призналась, что ее внук Алексей на войне. Об этом 85-летняя знаменитость рассказала в его 31 день рождения, 26 августа.

Ада Роговцева публично поздравила внука в фейсбуке. Она опубликовала черно-белое фото, на котором обнимает Алексея, и призналась, что плачет, потому что не может сделать этого даже в день его рождения. Актриса говорит, что он делает свою мужскую работу.

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Ада Роговцева поздравила внука, воюющего против россии

Он моя радость и моя гордость. Он невероятно талантлив во всем. И он не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне. И мне ужасно. И я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего золотого мальчика, своего взрослого внука в его день рождения. Но он там, где должен быть,

– щемяще написала Ада Роговцева.

В день рождения звездная бабушка пожелала Алексею божьей помощи и долгих лет жизни: "Господи, спаси и сохрани! Победы, сил, дарования, Божьей помощи и защиты! Много лет! Моя любовь с тобой постоянно".