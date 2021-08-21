77-летний рокер из Pink Floyd в пятый раз собрался под венец

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс пятый раз планирует жениться. На прошлой неделе мужчина представил своему приятелю свою девушку и назвал невестой.

Разговор Роджера Уотерса подслушал инсайдер издания, где музыкант в ресторане Хэмптона, штат Вирджиния, познакомил свою невесту с другом.

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"Наш источник сообщает, что его спутница – та же женщина, которая появилась с ним на красной дорожке на Венецианском кинофестивале в 2019 году в рамках его концертного фильма "Мы + они", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что 2 года назад на красной дорожке в Италии Уотерс шагал с темнокожей женщиной, имя которой до сих пор неизвестно.



Уотерс и незнакомка на Венецианском фестивале, 2019 / Фото Getty Images

Что известно о личной жизни Роджера Уотерса