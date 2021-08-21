77-летний рокер из Pink Floyd в пятый раз собрался под венец
Источник:Page Six
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс пятый раз планирует жениться. На прошлой неделе мужчина представил своему приятелю свою девушку и назвал невестой.
Разговор Роджера Уотерса подслушал инсайдер издания, где музыкант в ресторане Хэмптона, штат Вирджиния, познакомил свою невесту с другом.
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"Наш источник сообщает, что его спутница – та же женщина, которая появилась с ним на красной дорожке на Венецианском кинофестивале в 2019 году в рамках его концертного фильма "Мы + они", – говорится в сообщении.
Стоит добавить, что 2 года назад на красной дорожке в Италии Уотерс шагал с темнокожей женщиной, имя которой до сих пор неизвестно.
Уотерс и незнакомка на Венецианском фестивале, 2019 / Фото Getty Images
Что известно о личной жизни Роджера Уотерса
- За спиной рок-музыканта – четыре брака. Впервые мужчина женился на Джудит Трим в 1969 году. Но этот брак был недолгим – в 1975 они развелись.
- Во второй раз мужчина женился в 1976 году с музыкальным продюсером Каролиной Кристи. Вместе они прожили 16 лет.
- Уже через год после развода, в 1993-м, Роджер женился на актрисе Присцилле Филлипс. Там отношения продолжались до 2001 года.
- Только через 11 лет в четвертый раз узаконил свои отношения с Лори Дернинг после 10 лет отношений, но в 2015-м снова развелся. После этого некоторое время Уотерс встречался с подругой семьи Рулой Джибриль