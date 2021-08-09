75-летнего Владимира Талашко из Карпенко-Карого обвинили в домогательствах к студенткам

Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в сексуальных домогательствах. 75-летний Владимир Талашко более 20 лет переходит границу в общении не только со студентками, но и с абитуриентками.

О домогательствах со стороны известного актера рассказал сценарист Богдан Панкрухин. Он собрал истории студенток и абитуриенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, которым не посчастливилось соприкоснуться с Владимиром Талашко.

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Люди в огромном количестве начали писать мне, что Талашко постоянно позволяет себе домогаться не только к студенткам, но и к абитуриенткам, которые закончили школу и пришли поступать,

– заявил Панкрухин.

Он сообщил, что более 20 лет преподаватель работает по одной и той же схеме – приглашает юных студенток и абитуриенток в гости под предлогом репетиций, фотографирует обнаженными и предлагает интим.

Истории девушек о домогательствах Владимира Талашко

Юлии Бирзул было 15 лет, когда она приехала в Киев для подготовки к творческому конкурсу в театральный университет.

, признание Владимир Талашко получил благодаря фильму Леонида Быкова "В бой идут только старики". В советской ленте он сыграл старшего лейтенанта Сергея Скворцова. Сейчас народный артист Украины преподает и является художественным руководителем у дикторов-тележурналистов в университете имени Карпенко-Карого.

Владимир Талашко дружил с руководителем театра, в котором девушка занималась с детства, и пообещал помочь со вступлением – послушать и скорректировать программу. Под предлогом того, что университет закрыт, актер пригласил абитуриентку в свою квартиру на улице Ярославов Вал. Он предложил принять душ, накормил завтраком, а потом устроил фотосессию.

Тут и началось это: "А вот тут предположите, тут снимите". Он меня раздел меня по пояс, а затем начал приставать... Я не поняла, как мы оказались в спальне, я уже лежала в постели, а он меня целовал,

– вспомнила Юлия.

Однако девушке удалось избежать интима с пожилым актером. Она несколько раз сделала вид, что теряет сознание, чем напугала Талашко. Поскольку он присутствовал на вступительных экзаменах, Юлия провалила экзамен.

"Я не могла там быть. У меня было ощущение, что Талашко всем обо мне рассказал, что все знают о случившемся, считают меня шлюхой", – пояснила девушка.

Виктории Муштей было 18 лет, когда она пришла в Карпенко-Карого за допуском на поступление на дикторский факультет.

Девушка презентовала Владимиру Талашко вступительную программу, а он предложил поработать над байкой в той же квартире на улице Ярославов Вал. Преподаватель угостил абитуриентку коньяком и закуской, пофотографировал и пригласил на танец.

Включил диск с песнями и предложил потанцевать. Он стал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Он полез целоваться. Это стало последней каплей,

– рассказала Виктория.

Девушка вырвалась из объятий Талашко и вызвала такси, хотя тот и предлагал "постелить в соседней комнате". Виктория все же поступила на дикторский факультет, но через год перевелась на актерский.