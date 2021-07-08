63-летнюю Шэрон Стоун заподозрили в романе с 25-летним рэпером, – СМИ

Голливудская актриса Шэрон Стоун проводит лето с рэпером RMR, который моложе ее на 38 лет! Вместе они посещали ночные клубы в Лос-Анджелесе, чем спровоцировали слухи о романе.

На прошлой неделе 63-летнюю Шэрон Стоун заметили в двух ночных клубах Лос-Анджелеса. Компанию ей составил певец Крис Браун, который встречался с Рианной, и 25-летний рэпер RMR. С последним актриса "тусуется" последние несколько месяцев.

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В Шэрон, безусловно, жаркое лето. Она тусовалась с подопечным Дрейка, рэпером RMR. Они без конца открывали бутылки и танцевали под хип-хоп,

– говорится в источнике.

Добавим, рэпер RMR имеет эпатажный сценический образ. Он не появляется на людях без балаклавы на лице и золотых грилзов на зубах. К тому же фаны до сих пор не знают его настоящего имени.

По сообщениям инсайдеров, 25-летний RMR очень уважает Шэрон Стоун и в восторге от криминальной драмы "Казино", в которой она сыграла главную женскую роль.

"Они наслаждаются компанией друг друга сейчас и прекрасно проводят время вместе. Они на одной волне. Это действительно уникальная дружба", – добавляют в источнике.

63-летняя Шэрон Стоун не скрывает дружбы с RMR, ведь время от времени комментирует его сообщения в инстаграме. Пока неизвестно, перерастет ли их общение в нечто большее. Возможно все, ведь актриса все еще ищет свою любовь. Она даже знакомилась через интернет и была зарегистрирована на сайте знакомств Bumble.