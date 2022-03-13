50 тысяч человек пришли послушать Джамалу и Тома Оделла: поразительные видео из Бухареста
Тур по Европе в Джамалы продолжается, и звезда накануне выступила 12 марта на благотворительном концерте We are one, где уважение украинцам также отдали Том Оделл, Армин ван Бюрен, румынская звезда INNA и другие.
Благотворительное мероприятие посетило более 50 тысяч человек! Концерт прошел на Национальном стадионе в Бухаресте, Румыния. Все деньги от продажи билетов и смс передадут в румынский "Красный Крест" для помощи эвакуированным украинцам.
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Кто выступил на концерте
Гостями события стал диджей Армин ван Бюрен, который перед концертом встретился с Джамалой, а также сама крымскотатарская певица со сцены она исполнила свою знаменитую "победную" песню из Евровидения "1944".
Джамала поет "1944" в Бухаресте: смотреть видео онлайн
Компанию среди исполнителей составил британский певец Том Оделл, который с начала наступления России на Украину поддерживал украинцев и посвятил им ранее написанную песню Another Love. Именно под нее украинцы выкладывали в тиктоке видеоролики мирной довоенной жизни.
Том Оделл на концерте We are one в Бухаресте: видео онлайн
Перед выступлением на сцене Том Оделл также пришел на вокзал Бухареста, где спел песню для украинских беженцев.
Тысячи украинцев, которые спасаются от войны, проходят транзитом через эту станцию ежедневно, и многие из них путешествуют по 3 дня без отдыха, оторванные от своих домов, вещей, своей работы и своих семей. Их мир невероятно опрокинулся с ног на голову. В основном это женщины, дети и пожилые люди, но что самое удивительное у всех них, так это их сила духа, она поражает,
– написал исполнитель в инстаграмме.
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