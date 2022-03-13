50 тысяч человек пришли послушать Джамалу и Тома Оделла: поразительные видео из Бухареста

Тур по Европе в Джамалы продолжается, и звезда накануне выступила 12 марта на благотворительном концерте We are one, где уважение украинцам также отдали Том Оделл, Армин ван Бюрен, румынская звезда INNA и другие.

Благотворительное мероприятие посетило более 50 тысяч человек! Концерт прошел на Национальном стадионе в Бухаресте, Румыния. Все деньги от продажи билетов и смс передадут в румынский "Красный Крест" для помощи эвакуированным украинцам.

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Кто выступил на концерте

Гостями события стал диджей Армин ван Бюрен, который перед концертом встретился с Джамалой, а также сама крымскотатарская певица со сцены она исполнила свою знаменитую "победную" песню из Евровидения "1944".

Джамала поет "1944" в Бухаресте: смотреть видео онлайн

Компанию среди исполнителей составил британский певец Том Оделл, который с начала наступления России на Украину поддерживал украинцев и посвятил им ранее написанную песню Another Love. Именно под нее украинцы выкладывали в тиктоке видеоролики мирной довоенной жизни.

Том Оделл на концерте We are one в Бухаресте: видео онлайн

Перед выступлением на сцене Том Оделл также пришел на вокзал Бухареста, где спел песню для украинских беженцев.

Тысячи украинцев, которые спасаются от войны, проходят транзитом через эту станцию ​​ежедневно, и многие из них путешествуют по 3 дня без отдыха, оторванные от своих домов, вещей, своей работы и своих семей. Их мир невероятно опрокинулся с ног на голову. В основном это женщины, дети и пожилые люди, но что самое удивительное у всех них, так это их сила духа, она поражает,

– написал исполнитель в инстаграмме.

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