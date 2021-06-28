50-летний Юэн Мак-Грегор стал отцом в пятый раз: первые фото малыша

50-летний актер Юэн Мак-Грегор в пятый раз стал отцом. Возлюбленная Мэри Элизабет родила ему сына. О пополнении в семье объявила старшая дочь звезды Клара Матильда, которая опубликовала первые фото с братиком.

Голливудская пара Юэна Мак-Грегора и Мэри Элизабет Уинстед тщательно скрывала первую беременность 36-летней актрисы. Рождение первого общего ребенка влюбленных могло так и остаться тайной, если бы не 25-летняя дочь звезды "Мулен Руж".

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Похоже, Клара Матильда навестила знаменитого отца и мачеху по случаю появления младшего братца. Она сделала несколько милых фото с малышом на руках, на которых засветила его лицо. На удивление, имя мальчика девушка не обнародовала.

Добро пожаловать в мир, маленький братишка! Поздравляем своего отца и Мэри – это огромный подарок,

– трогательно написала Клара Матильда.

Дочь Мак-Грегора с младшим братом / Фото из инстаграма Клары Матильды



Дочь Мак-Грегора с младшим братом / Фото из инстаграма Клары Матильды

Напомним, Юэн Мак-Грегор и Мэри Элизабет Уинстед познакомились на съемках третьего сезона криминального сериала "Фарго", которые стартовали в 2017 году. Их дружба быстро переросла в чувства.

Роман с Мэри Элизабет Уинстед стал причиной развода Юэна Мак-Грегора с художницей Ив Мавракис, в браке с которой он прожил 22 года. У эксов четверо дочерей – двое биологических и двое усыновленных. Младшая возлюбленная родила актеру долгожданного сына!