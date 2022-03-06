33-летний актер Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене

6 марта 2022 , 16:52
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Источник:

фейсбук Ярослава Куца

Украинский актер кино и дубляжа Павел Ли погиб в Ирпене 6 марта, на 11-й день войны. Из-за вторжения России он присоединился в ряды ВСУ, но умер от пуль оккупантов. Ему было всего 33 года.

О смерти Павла Ли сообщил украинский адвокат и журналист Ярослав Куц.

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Пашка Ли… Даже фото не успели сделать… Покойся с миром,
– написал его собрат Ярослав Куц. 

Сам Павел Ли отбивал атаки оккупантов на Ирпень и верил в победу Украины. "За последние 48 часов есть возможность сесть и фотографию бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет Украина. Мы работаем", – писал актер в своем инстаграме за день до смерти. 

Павел Ли с подругой Зоряной / Фото с инстаграма актера

Гибель Павла Ли поразила его фанов и звездных друзей: 

  • актриса Ксения Мишина: "Пашенька, герой! Вечная память! Мы все плачем";
  • певец Олег Серафин: "Паша, я не могу в это поверить. Ты был невероятным, светлым, настоящим. Боже, да будет ему хорошо там с тобой в раю";
  • "Светлая память. Ты был сильным, мужественным и настоящим героем. Не забудем";
  • "Герои не умирают, мы всегда будем помнить". 

Что известно о Павле Ли

Он родился в Евпатории, в Крыму. Снимался в кино, рекламе, был актером дубляжа, участвовал в талант шоу "Фабрика звезд-3", которое принесло ему широкую популярность. Украинской публике Павел Ли известен благодаря таким фильмам: 

  • "Штольня"; 
  • "Обычное дело"; 
  • "Тени незабываемых предков";
  • SelfieParty;
  • "Правило боя";
  • "Встреча одноклассников". 
Автор: Марина Джура