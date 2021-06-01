19-летний Роман Сасанчин рассказал, как сделал предложение любимой

19-летний победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин сделал предложение девушке Иванне. Певец признался, что давно решился на этот шаг и готовил романтический сюрприз. Однако, все пошло не по плану. Как он сделал предложение любимой, узнавайте дальше.

Народный любимец, покоривший сцены "Голоса. Дети" и "Голоса страны-10", познакомился с 23-летней избранницей только в прошлом году. Пара быстро переехала в столицу, в квартиру, которую Роман Сасанчин получил после победы в талант-шоу, и не стала затягивать с помолвкой.

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Приехав на благотворительный концерт в Тернополе, артист хотел сделать предложение Иванне именно в том месте, где они познакомились. Он купил кольцо и роскошный букет красных и белых роз, однако девушка отказалась идти к любимому из-за плохого самочувствия.

Позвонил ей, а она не захотела прийти. Мы даже немного поссорились... Я прихожу к ней, становлюсь на колено перед дверью, возле ванной, и делаю предложение,

– рассказал Роман Сасанчин.

Как выяснилось, в тот день у Иванны была высокая температура и не захотела выходить из дома, ведь не подозревала о признание в любви. Она ответила "да" в пижаме, что, по мнению победителя "Голоса страны-10", не слишком романтично.

"Я себе думала одно, он – совсем другое. Немножечко поссорились", – добавила избранница Романа Сасанчина.



Роман Сасанчин с невестой / Фото из инстаграма победителя "Голоса страны"

Роман Сасанчин рассказал, что мама, которая учится ходить после тяжелой борьбы с COVID-19, одобрила его решение. Сейчас возлюбленные не планируют заводить детей, ведь хотят пожить для себя.

"С этим человеком я уже пробыл больше года, и у меня нет взглядов, что может что-то измениться. Поэтому если нужно чего-то достичь, мы будем идти вдвоем", – заверил Сасанчин.