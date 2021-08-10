18-летняя дочь Кейт Мосс гуляла в Италии и очень напомнила свою мать в юности: фото

О звездной маме Кейт Мосс и ее дочери Лиле можно легко сказать, что "сила генов" работает на отлично. Во время прогулки юной дочери на острове Ивиса папарацци зафиксировали девушку в образе, который напомнил look ее мамы, когда той тоже было 18 лет.

Еще в 90-е британская модель Кейт Мосс любила носить платья-комбинации, не стесняясь осуждения других. Теперь такие платья – один из самых популярных трендов. Их одевают как на красные дорожки, так и на прогулки с друзьями.

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Кейт Мосс в 1993 году в платье-комбинации / Фото Getty Images

Если юная Кейт Мосс 30 лет назад надевала бежевое классическое шелковое платье для вечернего выхода, то ее "копия"-дочь выбрала более откровенный вариант платья на отдыхе на Ивисе. Короткая шелковая комбинация имела разрез на бедре и зону декольте с бретелями. Свой look юная модель, которая уже сотрудничает с брендами Fendi и Miu Miu, дополнила удобными сандалиями и сумкой Prada Cleo.

Ее образ дополняли лаконичные золотистые украшения. Волосы Лилы было распущенными, а на лице не было макияжа.

Что известно о звездной дочери Лиле Мосс