16-летняя дочь Моники Беллуччи засветилась на новых фото с бойфрендом
Источник:инстаграм Луки Саландры
На прошлой неделе итальянский дом моды Dolce & Gabbana устроил грандиозный показ в Венеции. На роскошный подиум вышла дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева. В зале модель поддерживал бойфренд, который показал новые совместные фото из Италии.
Дочь голливудских экс-супругов довольно рано повзрослела и начала модельную карьеру. В 14 лет она уже сотрудничала с брендом Dolce & Gabbana, музой которого остается ее звездная мама Моника Беллуччи. Поэтому неудивительно, что девочка быстро нашла бойфренда из мира моды.
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В августе прошлого года Дева Кассель рассекретила своего бойфренда – 18-летнего француза Луку Саландру, который работает манекенщиком. Прошел больше года, а влюбленные до сих пор вместе.
Пока юноша не может похвастаться такими достижениями, как у Девы, поэтому искренне радуется ее успехам и поддерживает на модных показах. Презентация коллекции Alta Moda бренда Dolce & Gabbana не стала исключением. В то время как 16-летняя модель дефилировала по подиуму на пару с дочерью Хайди Клум Лени, ее мама Моника Беллуччи и бойфренд Лука Саландра поддерживали ее в зале.
После грандиозного показа влюбленные подростки сделали несколько романтических фото на память об уикенде в Венеции. На одном из них их подловили по дороге на площадь Сан-Марко, на другом – на вечеринке за пылким поцелуем.
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель с бойфрендом / Фото из инстаграма Луки Саландры
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель с бойфрендом / Фото из инстаграма Луки Саландры
Французский манекенщик опубликовал и другой кадр с Девой Кассель. Очевидно, он сделан в апартаментах пары после показа Dolce & Gabbana. На нем юная модель позирует в халате с анималистичным принтом, а юноша с обнаженным торсом.
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель с бойфрендом / Фото из инстаграма Луки Саландры
Заметим, карьера 16-летней Дэвы Кассель развивается очень стремительно:
- на счету модели несколько обложек модных глянцев – Elle France, Harper's Bazaar и Vogue Italia, на первой полосе которого она появилась с мамой Моникой Беллуччи;
- в феврале прошлого года бренд Dolce & Gabbana представил рекламу духов с 16-летней дочерью бывших супругов актеров, а в июле этого года – снял новый ролик в Италии.