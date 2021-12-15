14-летняя дочь Лидии Таран вакцинировалась против коронавируса: как чувствует себя девушка

Дочь украинской телеведущей Лидии Таран вакцинировалась против COVID-19. 14-летняя Василиса самостоятельно приняла такое решение. Прививку перенесла хорошо.

В мире советуют вакцинироваться от коронавируса не только взрослым, но и детям. Лидия Таран посоветовалась с дочкой, спросила, хочет ли она вакцинироваться. Василиса приняла сознательное решение таки прививаться.

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Дочь Лидии Таран вакцинировалась

Ведущая призналась, что ее мама, брат и она сама вакцинированы. Поэтому хотелось бы, чтобы Василиса, которая часто бывает у бабушки, не подвергала ее опасности.

"Еще одна причина, почему мы вакцинировали дочь – путешествия. Зимой мы планируем поехать в Европу на лыжи. Вакцинация сейчас нужна. Пандемия никуда не исчезает. Думаю, что я и бабушка будем спокойны за Василису", – прокомментировала Лидия.

Вакцинацию Василиса перенесла хорошо, лишь немного болела рука. Температура не поднималась: "Она уже взрослая, это ее осознанное решение. В классе Василисы есть несколько вакцинированных детей. Я ее спросила, не хочет ли и она прививаться. Дочь была не против".

У нас, как и в Европе, рекомендуют вакцинировать детей Pfizer, поэтому мы выбрали эту вакцину,

– подытожила Таран.

В инстаграм-сторис звездная мамочка опубликовала фото дочери из медицинского кабинета. В шутку подписала: "теперь она ВВ – вакцинированная Вася. Чувствует себя прекрасно, может начнет лучше учиться с новым чипом".



Дочь Лидии Таран вакцинировалась / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Вакцинация детей в Украине