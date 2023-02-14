Зарабатывают миллионы долларов: Forbes определил 10 самых оплачиваемых артистов 2022 года

Авторитетное издание Forbes опубликовало традиционный список самых оплачиваемых артистов 2022 года. Среди них – исполнитель Стинг, Тейлор Свифт, а также актеры и создатели сериалов.

Каждый год издание Forbes суммирует заработки мировых актеров и певцов. Так, на днях ресурс назвал 10 самых оплачиваемых артистов 2022 года и цифру, на которую они обогатились за год.

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Самые оплачиваемые артисты 2022

Британская рок-группа Genesis – 230 миллионов долларов (8,4 миллиарда гривен)

Коллектив в сентябре 2022 года продал права на свою музыку Concord Music Group за 300 миллионов долларов. Договор включал права на публикацию музыкальных записей Genesis и другие детали. Состояние группы дополнило гастроли и средства по прослушиванию треков.

Английский музыкант Sting – 210 миллионов долларов (7,6 миллиарда гривен)

В феврале Стинг, являющийся 17-кратным обладателем Грэмми, так же продал свою музыку Universal Music Group. С этого он получил 300 миллионов долларов.



Стинг / Фото с инстаграма артиста

Американский актер Тайлер Перри – 175 миллионов долларов (6,4 миллиарда гривен)

, что Стинг активно поддерживает Украину с начала вторжения Он присылал гуманитарку, жертвовал деньги из песен, выступал на одной сцене с украинской виолончелисткой. Его жена Труди Стайлер приезжала и поддерживала украинских беженцев.

Тайлер Перри второй раз входит в этот список – его доходы сосредотачиваются на телевизионных программах и кино.

Создатели мультсериала "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун – 160 миллионов долларов (5,8 миллиарда гривен)

Дуэт получает средства благодаря успешным соглашениям с HBO Max и Paramount, а также совместным проектам.

Создатели сериала "Симпсоны" Джеймс Л. Брукс и Мэтт Гроунинг – 105 миллионов долларов (3,8 миллиарда гривен)

Голливудский актер Брэд Питт – 100 миллионов долларов (3,6 миллиарда гривен)

Брэд Питт в этом году продал свою кинокомпанию Plan B, благодаря чему получил 113 миллионов долларов. Еще 30 миллионов ему принесли съемки в нескольких фильмах.



Брэд Питт / Фото из открытых источников

Британская рок-группа Rolling Stones – 98 миллионов долларов (3,5 миллиарда гривен)

Мик Джаггер и Кит Ричардс накопили неплохое состояние благодаря своему творчеству и туру по Европе.

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон – 95 миллионов долларов (3,4 миллиарда гривен)

Успех "Аватару: Путь воды" в этом году принес знаменитости хороший заработок. Так он стал режиссером самых кассовых фильмов.

Американская певица Тейлор Свифт – 92 миллиона (3,3 миллиарда гривен) Рэпер Bad Bunny – 88 миллионов (3,2 миллиарда гривен)

В этом году Тейлор Свифт стала единственной женщиной, попавшей в список 10 самых оплачиваемых артистов. Она получает средства путем прослушивания ее треков, от потоковой речи и продажи альбомов. В 2019 году Тейлор даже возглавляла этот перечень.



Тейлор Свифт / Фото из инстаграма Тейлор Свифт

Рэпер Bad Bunny – 88 миллионов долларов (3,2 миллиарда гривен)

Исполнитель имел два тура в 2022 году, а также снялся в фильме с Брэдом Питом.