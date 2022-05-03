Розриває мене від болю зсередини, – Злата Огнєвіч закликає врятувати маріупольців

Співачка Злата Огнєвіч вкотре закликала врятувати жителів Маріуполя, які перебувають у блокаді. Російські окупанти нещадно обстрілюють місто та завод "Азовсталь", через що щодня гинуть ні в чому не винні люди.

Маріуполь нині є одним з тих міст, які окупанти вже зрівняли з землею. Там неможливо жити. Люди понад 2 місяці постійно ховаються від обстрілів у підвалах. У сховищах "Азовсталі" все ще перебувають сотні цивільних, поранених і військових. Їх необхідна негайна допомога.

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Злата Огнєвіч закликає врятувати маріупольців

Вже не вперше артистка звертається з закликом врятувати жителів міста. Окупанти не розуміють, що таке людяність. Вони не знають, що таке співчуття. Вони здатні лише завдавати страждання.

Те, що відбувається на "Азовсталі", розриває мене від болю зсередини. Те, як світ мовчазно споглядає за цією кривавою трагедією і чекає наступну серію. От тільки це зовсім не кіно. Це життя людей, реальних людей, які потребують негайної допомоги,

– наголосила співачка.

Злата вкотре сказала, що ми не маємо права залишити цих людей, удавати, що там їх немає: "Ми не маємо права залишити й зрадити українських військових у Маріуполі".

Огнєвіч прикріпила до допису фото, яке зробила на алеї Героїв Небесної Сотні, що в Києві. Вона позувала у жовтому світшоті з синім написом Freedom ("Свобода") та з синьо-жовтим прапором в руках. Артистка наголосила, що Україні достатньо однієї такої алеї: "Герої Маріуполя мають повернутися додому живими. Я благаю наше керівництво про порятунок для них".



Злата Огнєвіч закликає врятувати маріупольців / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Злати Огнєвіч:

Чим вимірюється людяність? Певно, що однією з таких ознак є співчуття. Дуже цінна і водночас болюча здатність відчувати людські страждання.



Певно, що ця здатність відсутня в окупантів через брак емоційного інтелекту, та й через брак інтелекту й критичного мислення



Те, що відбувається на "Азовсталі", розриває мене від болю зсередини. Те, як світ мовчазно споглядає за цією кривавою трагедією і чекає наступну серію. От тільки це зовсім не кіно. Це життя людей, реальних людей, які потребують негайної допомоги.



Ми не маємо права залишити цих людей, удавати, що там не існує військового гарнізону, поранених. Ми не маємо права залишити й зрадити українських військових у Маріуполі.



Це фото зроблено біля алеї Героїв Небесної Сотні. Нам достатньо однієї такої алеї. Герої Маріуполя мають повернутися додому живими. Я благаю наше керівництво про порятунок для них.