Ромі Стрейд у пікантному образі позувала з маленькою донькою: миловидне фото

Нідерландська модель Ромі Стрейд у грудні 2020 року вперше стала мамою. Тепер вона насолоджується новим статусом і ділиться зворушливими фото з крихітною донечкою Мінт. Днями зіркова матуся поширила світлину, де позує в бюстгальтері, тримаючи крихітку на руках.

Ромі Стрейд приєдналася до знаменитостей, які стали батьками на карантині. Вона неймовірно щаслива стати мамою прекрасної донечки й не боїться розповідати про це майже 7-мільйонній аудиторії підписників на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нове фото Ромі Стрейд з донькою

Зіркова матуся позувала на камеру, сидячи на білосніжному ліжку. На руках Ромі тримала 6-місячну донечку Мінт. Малеча була одягнена у рожевий літній одяг і мило усміхалася. Модель ж зображена на зворушливому кадрі в пікантному образі.

Стрейд одягнула мереживний бюстгальтер, який підкреслив її пишні груди. Волосся знаменитість вклала назад, а на обличчя не наносила косметику. Серед прикрас на моделі були сережки, ланцюжок і браслети.



Ромі Стрейд з донькою / Фото з інстаграму Ромі Стрейд

Нідерландська красуня вже не вперше публікує в мережі подібні світлини. У стрічці її інстаграм-сторінки часто з'являються фотографії з донькою. Наймиліші знімки – дивіться далі!