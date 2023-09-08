У перші роковини смерті: як королівська родина вшанувала пам'ять Єлизавети II

Рівно рік тому 8 вересня 2022 року весь світ сколихнула новина про смерть королева Єлизавета II. У віці 96 років її серце зупинилося в замку Балморал, що в Шотландії.

У роковини її смерті королівська родина вшанувала пам'ять королеви. Вони опублікували архівні фото Єлизавети II. Окрім цього, Чарльз III висловив свої спогади про королеву.

До теми Рік після смерті королеви Єлизавети II: яким був цей день для Великої Британії

Як королівська родина вшанувала пам'ять Єлизавети II у перші роковини її смерті

У інстаграмі королівської родини виставили світлину покійної монархині. На фото усміхнена Єлизавета постала в ніжно-лавандовій сукні з елегантною брошкою, намистом, кольє та каблучкою.

Світла і вічна пам'ять. Її Величність Королева Єлизавета II, 21 квітня 1926 – 8 вересня 2022 року,

– написали під фото.

Король Чарльз III, який після смерті матері посів престол, також висловив свою щиру вдячність королеві Єлизаветі II та подякував британському населенню за непохитну підтримку протягом першого року його правління.

Відзначаючи перші роковини смерті Її Величності та мій вступ на престол, ми з великою любов'ю згадуємо її довге життя, віддане служіння і все, що вона означала для багатьох з нас,

– зазначив син королеви Єлизавети II.

Чарльз III додав: "Я також дуже вдячний за любов і підтримку, які були надані мені та моїй дружині протягом цього року, оскільки ми робимо все можливе, щоб служити всім вам".

Що відомо про смерть Єлизавети II: коротко

Вона пішла з життя 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Офіційно про смерть королеви оголосили о 18:30 за місцевим часом.

У свідоцтві про смерть Єлизавети вказано, що вона померла через поважний вік.

Її поховали у меморіальній каплиці короля Георга VI поряд з батьком, матір'ю та сестрою. Поруч із нею також перепоховали її коханого чоловіка, принца Філіпа, з яким вона прожила у шлюбі 73 роки.

Цього року члени королівської родини зберуться в Балморалі 8 вересня, щоб спільно вшанувати пам'ять королеви.