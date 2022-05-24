Робимо все, що в наших силах, – Оля Полякова та Лілія Подкопаєва виступили в США

Українські зірки, які виїхали за кордон, невпинно говорять про війну в Україні. Вони роблять все для того, щоб світ не забував те жахіття, яке зараз переживає наш народ. Оля Полякова та Лілія Подкопаєва вже провели перші виступи в рамках американського туру.

Оля Полякова з доньками виїхала за кордон, однак продовжує підтримувати Україну. Артистка організувала благодійні концерти у Сполучених Штатах Америки і розповіла, як пройшли перші виступи.

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Оля Полякова виступила в Маямі

Виконавиця поділилася серією світлин з концерту в Маямі. Він став одним з перших в рамках американського туру. В залі було багато української символіки. Поляковій здавалося, що концерт відбувається в Україні. Вона вірить, що скоро саме так і буде. Зараз кожен з нас робить для цього все можливе.

Артистка продовжить гастролювати Америкою, зустрічатиметься з українцями, які зараз перебувають там, а також зі всіма, хто підтримує Україну, приходить на концерти з українськими прапорами. Атмосфера, яка була в залі під час концерту Полякової, вкотре показала, що музика зцілює душевні рани, надає сили та віри в найкраще.

"Під час туру я докладатиму всіх зусиль, щоб світ продовжував перейматися за Україну щодня. Щоб все, що відбувається на нашій рідній землі зараз, не почало здаватися людям в інших країнах буденністю, щоб вони знали, яких надлюдських зусиль коштує нам кожен день боротьби за нашу свободу", – наголосила Полякова.

Ми не маємо права втрачати жодної години! Робимо все, що в наших силах, щоб наблизити перемогу! Безмежно дякую всім за підтримку!

– підсумувала зірка.

Як пройшов концерт Олі Полякової в Маямі / Фото з інстаграму співачки

Спеціальною гостею концерту стала українська спортсменка Лілія Подкопаєва. Обидві зірки вийшли на сцену в патріотичному вбранні:

Полякова одягнула розкішну синьо-жовту сукню;

Подкопаєва постала перед публікою у ніжній вишиванці, яку поєднала з приталеною синьою спідницею.

Зазначимо, за вечір Оля декілька разів змінювала образ. Вона продемонструвала американській публіці вбрання, в яких виступала в Україні до початку повномасштабної війни.