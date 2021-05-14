Ріта Ора похизувалася пишним бюстом у жовтому купальнику: гарячі фото з пляжу

30-річна британська співачка Ріта Ора вкотре оголилася перед камерою. На особистій сторінці в інстаграмі вона оприлюднила серію спекотних кадрів, на яких похизувалася пишними грудьми в купальнику.

Ріта Ора є однією з найсексуальніших виконавиць в українському шоу-бізнесі. Вона часто розбурхує мережу провокативними кадрами, на які чекають 16 мільйонів підписників.

Спекотно Співачка Ріта Ора одягнула сукню без білизни та засвітила великі груди: пікантний кадр

Днями співачка вкотре показала розкішну фігуру у відвертому вбранні. Ріта Ора позувала на пляжі на тлі безмежного океану. Для фотосесії вона обрала верх від жовтого купальника, який підкреслив пишний бюст. Також зірка одягнула чорно-білі смугасті шорти, які обтисли її спокусливі ніжки.

Серед аксесуарів гарячий образ знаменитості доповнювали численні браслети на ногах і руках, намиста та сонцезахисні окуляри. Волосся співачка вклала рівно й одягнула на голову темно-синю панаму. На обличчі Ріта зробила легкий макіяж з блиском на губах.

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