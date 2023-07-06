Рікі Мартін розлучається з чоловіком після 8 років разом: "Вирішили розірвати шлюб"

Співак Рікі Мартін та його чоловік Джван Йосеф розлучаються після шести років у шлюбі та восьми у стосунках. Вони оголосили, що збережуть теплі взаємини заради дітей.

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін та його партнер, шведсько-сирійський художник Джван Йосеф оголосили про розлучення.

Дивіться також Сергій Жадан офіційно розлучився після 15 років шлюбу

Рікі Мартін розлучається з чоловіком

Пара повідомила, що ухвалює рішення заради дітей. Вони хочуть зберегти хороші стосунки, щоб надалі разом виховувати малюків.

Протягом деякого часу ми думали про те, щоб змінити наші стосунки, і після ретельного обмірковування вирішили розірвати наш шлюб із любов'ю, повагою та гідністю для наших дітей – зберігаючи та поважаючи те, що ми пережили як пара, всі ці чудові роки,

– повідомили чоловіки.

"Наше найбільше бажання зараз – зберегти здорову сімейну динаміку та стосунки, що ґрунтуються на нашій щирій дружбі, оскільки ми продовжуємо спільне виховання наших дітей".



Рікі Мартін і Джван Йосеф / Фото з інстаграму Рікі Мартіна

Що відомо про шлюб Рікі Мартіна і Джвана Йосефа

Пара познайомилася в інстаграмі. Чоловіки спершу листувалися у соціальних мережах, а згодом зустрілися наживо. Тоді вони обоє зрозуміли, що хочуть бути разом.

Рікі Мартін і Джван Йосеф одружилися у 2017 році після того, як зустрічалися два роки. Наступного року у них з'явилась донька Люсія від сурогатної матері, ще через рік – син Ренн.

Також Рікі Мартін виховує 14-річних синів-близнюків Маттео та Валентино. Вони теж народилися завдяки сурогатній матері.



Рікі Мартін і Джван Йосеф з дітьми / Фото з інстаграму Рікі Мартіна