Перший дзвіночок від Тома Генкса: рік, як актор заразився на COVID-19 і об'єднав світ

Кілька днів тому ВООЗ та інші компанії світу згадували, що минув рівно 1 рік, як поширення коронавірусу навали пандемією. 12 березня 2020 року відбулась й інша, не менш символічна дата – голлівудський актор Том Генкс став першою зіркою, яка публічно заявила про зараження небезпечною недугою.

Як все починалось

Все почалось із легкої застуди, яку Том Генкс переніс перед премією Золотий глобус-2020. Через тиждень він отримав свою першу за майже 20 років номінацію на Оскар за "найкращу чоловічу роль" містера Роджерса у фільмі "Чудовий день у нашому районі".

Тоді ж на церемонії премії він віджимався на червоній килимовій доріжці і жартував про "терапевтичну кімнату" за лаштунками для "непереможців". Хоч тоді премію отримав не він, а Бред Пітт за роль у фільмі Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", оптимізму у нього було чимало.

Після цього Том Генкс відправився разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон в Австралію на зйомки фільму "Елвіс" – там він мав зіграти менеджера відомого артиста Елвіса Преслі. Але 12 березня чоловік неочікувано оголосив, що разом з коханою заразився на COVID-19. Новина одразу набула справжнього ажіотажу, оскільки науковці тоді лише почали вивчати недугу, а про вакцинацію тоді й не було мови.

Симптоми хвороби Генкса

Том Генкс розповідав, що у нього була слабкість та біль у тілі, а в його дружини – озноб і підвищена температура. В обох були позитивні результати тестів на коронавірус і вони перебували якийсь час на карантині у клініці під наглядом лікарів. Вже через 2 тижні пару виписали з лікарні і вони продовжили реабілітацію вдома в Австралії.

Старший син актора Колін зазначав, що батьки отримували належну допомогу від медиків, за що Том та Ріта згодом подякували їм на весь світ. Через місяць після хвороби Том Генкс розповідав, що він переніс недугу значно легше, ніж дружина, оскільки вона навіть не могла встати з лікарняного ліжка. За його словами, температура дружини була вищою (близько 39 градусів), вона втратила нюх і не відчувала смаку, її також постійно нудило. Натомість Том Генкс був постійно втомленим.

Згодом кіноактор повернувся у США зі своєю дружиною. Вони вирішили на місці допомагати з дослідженням коронавірусу, тому одразу після одужання вони здали свою кров для досліджень, аби посприяти виготовленню вакцини від хвороби.

Символ пандемії

Після пережитої хвороби чимало прихильників актора вважали його символом недуги, адже він першим як знаменитість з нею зіткнувся (принаймі офіційно), поборов та навіть посприяв виготовленню вакцини. Він також закликав берегти себе в час пандемії, носити маски та зберігати соціальну дистанцію, а зважаючи на його впливовість у Голлівуді, варто сподіватись, що багато фанатів його все ж послухало.

Чоловік також відзначився ще одним зворушливим вчинком – він публічно підтримав 8-річного хлопчика з Австралії на ім'я Корона, над яким знущалися однолітки після спалаху COVID-19. Зірка подарував йому власну друкарську машинку марки Corona.

Після публічної заяви про недугу та одужання по світу "прокотилась" хвиля захворювань зірок. Одними з перших тоді були Ідріс Ельба, Софія Трюдо, Ольга Куриленко, Крістофер Гів'ю та багато інших. В Україні кількість хворих серед зірок почала зростати лише восени – тоді недугу "впіймали" Володимир Остапчук з дружиною, Ольга Фреймут, Олег Винника, Олена Шоптенко та десятки інших.

Що цікаво, про хворобу Тома Генкса та його дружини навіть згадали у популярному американському серіалі "Це ми" (This is us). Новий сезон стрічки було знято в час пандемії і за основу також режисери вирішили взяти сучасні події. Відтак, в одній з перших серій сезону головна героїня каже: "Боже, Том Генкс захворів на коронавірус!", в той час її екранний чоловік додав: "Йду подзвоню і скажу мамі". На що жінка відповіла "О, ні, краще я сама. Це ж Том Генкс!".

Кадр із серіалу "Це ми" і згадка Тома Генкса: відео

З того часу у період пандемії коронавірусу по всьому світу офіційно захворіли 119 мільйонів людей. З них – 2,5 мільйона померли. В Україні в той же час за час пандемії захворіли 1,4 мільйона людей і майже 28 тисяч з них померли. Країна пережила другу хвилю захворюваності і зараз у МОЗ України зазначають, що наразі ми переживаємо третю хвилю інфікування.